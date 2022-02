Luego de que la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, informara que se sumarán 12 millones de dólares a los 82 millones que la comuna tenía previsto gastar para el saneamiento de Montevideo y crear una nueva estrategia de limpieza -de los que 70 millones provienen de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-, este viernes se reunieron los coordinadores de las bancadas de la oposición en la Junta Departamental con el coordinador de la bancada del Frente Amplio (FA), Martín Nessi, para adentrarse en el proyecto del que se dieron detalles este jueves por la tarde.

Tras la reunión, Rafael Seijas, coordinador de la bancada de ediles del Partido Nacional, señaló a la diaria que “recién” conocieron el nuevo proyecto puesto que la jefa comunal lo presentó “antes” a los medios de comunicación. Como anécdota, dijo que Nessi se comunicó con él “15 minutos antes” de la conferencia de prensa que brindó Cosse ayer en la Intendencia de Montevideo (IM).

“Hoy fuimos a tomar conocimiento de la propuesta, no conocíamos la propuesta del FA”, detalló el blanco, y adelantó que no se llegó a un acuerdo “ni a una negación” porque “no se nos presentaron los pormenores” del proyecto previsto. “Se aclaró que sería para saneamiento, pero esos 12 millones no sabemos de dónde van a salir”, insistió.

En tanto, desde esta tarde el edil colorado Matías Barreto se encuentra reunido con el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, el presidente de la Departamental colorada, Felipe Schipani, y el líder de Ciudadanos y ministro de Ambiente, Adrián Peña, para conversar sobre la nueva propuesta de la IM para ver qué posición tomar al respecto. De todos modos, según dijeron a la diaria, para el próximo lunes a las 14.00 se espera otra reunión entre las bancadas en la que se afinarán detalles del programa.

Este jueves, junto a la intendenta y los ediles frentistas, Nessi dijo que el objetivo central de este trabajo fue que el préstamo “tal cual ha sido presentado, en su forma original, sea aprobado en febrero”, pero que a su vez “pueda contemplar las solicitudes que hizo la oposición”. Seijas señaló que “hay tiempo” para aprobar o no la propuesta de la comuna, que tiene plazo hasta el 17 de febrero.

“Más allá de situaciones políticas y de lo que la dinámica político-partidaria pueda ir marcando, hay un hecho fundamental: que la ciudadanía del departamento tenga acceso a estas obras”, comentó Nessi, y aseguró que los 70 millones de dólares del préstamo incluyen el proyecto de saneamiento en Cerro Norte y Casabó, el mantenimiento de la red Arteaga (de alcantarillado), plantas de recolección de residuos y un nuevo sistema de recolección de residuos.

“Sigue existiendo una negativa [de la oposición], que no somos capaces de comprender, porque en definitiva a lo que se le está diciendo que no es al avance del departamento, de las obras, y a los vecinos de estos barrios se les está diciendo que no al saneamiento, y sobre todo se le está diciendo que no a un tema que para nosotros es fundamental, que es seguir trabajando en la mejora de la recolección de residuos”, subrayó el edil, quien hoy intentó convencer a la oposición de votar el préstamo.