En la tarde de este jueves los ediles de Montevideo del Frente Amplio (FA), junto con la intendenta de la capital, Carolina Cosse, brindaron una conferencia de prensa en la sede de la Junta Departamental que tuvo como único tema el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que el oficialismo quiere lograr que se apruebe. El edil del FA Martín Nessi recordó que el proyecto de préstamo incluye dos temas principales: el saneamiento de Montevideo y una nueva estrategia de limpieza, y subrayó que enero fue un mes de “mucho trabajo e intercambio” sobre el tema, no sólo con el Ejecutivo departamental, sino también con los coordinadores de los partidos de la oposición. Nessi dijo que el objetivo central de este trabajo fue que el préstamo “tal cual ha sido presentado, en su forma original, sea aprobado en febrero”, pero que a su vez “pueda contemplar las solicitudes que hizo la oposición”.

El edil del FA resaltó que quieren hacer una propuesta que llegue a todos los partidos y permita lograr los votos necesarios para el préstamo, porque, “más allá de situaciones políticas y de lo que la dinámica político-partidaria pueda ir marcando, hay un hecho fundamental: que la ciudadanía del departamento tenga acceso a estas obras”. Además, sostuvo que los 70 millones de dólares del préstamo incluyen el proyecto de saneamiento en Cerro Norte y Casabó, el mantenimiento de la red Arteaga (de alcantarillado), plantas de recolección de residuos y un nuevo sistema de recolección de residuos.

“Sigue existiendo una negativa [de la oposición], que no somos capaces de comprender, porque en definitiva a lo que se le está diciendo que no es al avance del departamento, de las obras, y a los vecinos de estos barrios se les está diciendo que no al saneamiento, y sobre todo se le está diciendo que no a un tema que para nosotros es fundamental, que es seguir trabajando en la mejora de la recolección de residuos”, subrayó el edil. Así las cosas, los ediles del FA solicitaron una nueva reunión con los coordinadores de bancada de la oposición para hacerles llegar una nueva propuesta, intentando “buscar los votos necesarios para que el departamento siga avanzando”.

Cosse, la casa y los ladrillos

Por su parte, en la conferencia Cosse subrayó que a partir de enero de 2021 empezaron a trabajar con los equipos técnicos del BID y que hubo varias reuniones entre el Ministerio de Economía y Finanzas, la Intendencia de Montevideo (IM) y el BID. Fue así que se formuló un proyecto “que significara una nueva estrategia ambiental para Montevideo, en línea con la estrategia ambiental nacional”.

“Esto tiene una parte que la presta el BID, que son 70 millones [de dólares], y otra parte que la pone la IM, que son 12 millones [de dólares]. Pero el proyecto es el todo. Esto es como si uno se quisiera construir una casa: precisa un terreno, esa es la contrapartida, pero se necesita un préstamo. Se hace un proyecto, calcula, pone los cimientos, las aberturas, y proyecta una casa. Esto no es una lista de ladrillos, de hormigón y varillas: es un proyecto que fue analizado en su integralidad. Y acá es como si nos dijeran que quieren sacar la cuarta parte de los ladrillos porque quieren hacer una construcción en otro lugar, pero se me cae la casa”, ejemplificó. Y agregó, siguiendo el ejemplo, que “no se puede abrir” el proyecto porque “si se saca la mitad de los ladrillos, hay que volver a hacer todos los cálculos de vuelta”.

En cuanto al nuevo planteo que le harán a la oposición, Cosse dijo que se trata de “dejar el proyecto tal cual está y agrandarlo, asumiendo esa cuota por parte de la IM, pero tiene que ser parte de un mismo proyecto”, porque “no se puede poner barrios a la marchanta para hacer el saneamiento”. Por lo tanto, la IM “asume 12 millones de dólares más, con presupuesto propio, y todo el paquete forma parte del proyecto BID, con lo cual, si la oposición estaba preocupada porque no le daba garantías de que esto fuera con fondos presupuestales, va a formar parte del proyecto BID”. Por lo tanto, las garantías que les solicitaron “ya estarían”. En total, la IM sumará 24 millones de dólares al proyecto.