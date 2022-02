Luego de que la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, informara que se sumarán 12 millones de dólares a los 82 millones que la comuna tenía previsto gastar en el saneamiento de Montevideo y para crear una nueva estrategia de limpieza –de los que 70 millones provienen de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)–, ayer se reunieron algunos ediles de la oposición en la Junta Departamental con ediles del Frente Amplio (FA), para adentrarse en el proyecto del que se dieron detalles el jueves por la tarde.

Además del coordinador oficialista Martín Nessi, quienes también debatieron sobre la nueva propuesta, que, según dicen desde la oposición, se conoció a través de la prensa, fueron los curules frentistas Claudio Visillac, Patricia Soria y Martín Couto. Del otro lado, estuvieron los nacionalistas Rafael Seijas, Diego Rodríguez y Fabián Bravetti y los colorados Matías Barreto y Tulio Tartaglia. El único edil del Partido de la Gente, Víctor Prado, no se presentó.

Tras la reunión, Seijas, coordinador de la bancada de ediles del Partido Nacional (PN), señaló a la diaria que el jueves tomaron conocimiento de la propuesta por la prensa. En ese marco, adelantó que no se llegó a un acuerdo “ni a una negación”, porque “no se nos presentaron los pormenores” del proyecto previsto. “Se aclaró que sería para saneamiento, pero esos 12 millones no sabemos de dónde van a salir”, insistió.

Pese a que la intendenta aseguró que ese dinero saldría de fondos propios, Seijas sostuvo que tras la reunión con el FA quedaron dudas: “Parece que no, nosotros preguntamos de dónde va a salir la plata, porque hay una parte minoritaria que saldría de esta administración y dejarían comprometida a las siguientes. El próximo intendente tendrá plata que no va a poder tocar porque tiene que cumplir con el compromiso asumido por esta intendencia”, dijo, e indicó que esto será “un clavo” para quien asuma en 2025.

Para negociar, expresó, tienen que “saber bien” cuáles son los “términos”, por eso pidieron a la jefa comunal que “ponga en papel para que quede claro” de qué se trata la propuesta, dado que hace un mes se habían reunido con ella y les había dicho que “no existía la posibilidad” de que estuvieran los 12 millones de dólares porque “el presupuesto no le cerraba”. “No podemos descartar o apoyar lo que no conocemos. Esto es ver la letra chica, no nos podemos quedar en la letra grande”, aseguró.

En tanto, luego de la reunión con los ediles frenteamplistas, en la que buscaron convencerlos de votar la propuesta, Barreto y Tartaglia se reunieron con el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, el secretario general de la departamental montevideana colorada, Felipe Schipani, y el líder del sector Ciudadanos y ministro de Ambiente, Adrián Peña, quien anteriormente había dado el visto bueno al proyecto –según informó El Observador–, para conversar sobre la nueva inyección de dinero que la Intendencia de Montevideo le dio al programa para ver qué posición tomar al respecto.

En diálogo con la diaria, Barreto dijo que tras el encuentro que tuvieron en la casa del expresidente en Punta Carretas se decidió que el lunes por la mañana el Comité Ejecutivo Nacional colorado se informe sobre la propuesta y decida si recomendar o no a los curules votar el programa, que hoy es el buque insignia del gobierno de Cosse. “Se va a colectivizar información y eventualmente saldrá alguna declaración”, expresó.

El lunes a las 14.00 está previsto que haya otra reunión entre las bancadas, en la que se afinen detalles del programa. Además, el martes se espera que exista una reunión entre integrantes del BID, que ya dieron el visto bueno a la propuesta hecha por la comuna capitalina, para “verificar” el planteo.

Por la negativa

El jueves, junto a la intendenta y los ediles frenteamplistas, Nessi dijo que el objetivo central de este trabajo fue que el préstamo “tal cual ha sido presentado, en su forma original, sea aprobado en febrero”, pero que a su vez “pueda contemplar las solicitudes que hizo la oposición”. Seijas señaló que “hay tiempo” para aprobar la propuesta de la comuna, que tiene como plazo límite el 17 de febrero. Por su parte, Barreto dijo que si bien se acerca el plazo, el Ejecutivo departamental “no ha llamado al diálogo” para que se destraben las negociaciones.

“Si se atrasa la negociación es porque la intendenta no está generando los puentes necesarios para que se destrabe, entonces no vamos a estar pensando tanto en plazos, sino en hacer lo mejor para Montevideo. Que aceleren ellos el acercamiento y la negociación. Nosotros los puentes de diálogo ya los generamos”, afirmó el colorado.

Durante la conferencia de prensa Nessi comentó que “más allá de situaciones políticas y de lo que la dinámica político-partidaria pueda ir marcando, hay un hecho fundamental: que la ciudadanía del departamento tenga acceso a estas obras”. En ese marco, aseguró que los 70 millones de dólares del préstamo incluyen el proyecto de saneamiento en Cerro Norte y Casabó, el mantenimiento de la red Arteaga (de alcantarillado), plantas de recolección de residuos y un nuevo sistema de recolección de residuos.

“Sigue existiendo una negativa [de la oposición], que no somos capaces de comprender, porque en definitiva a lo que se le está diciendo que no es al avance del departamento, de las obras, y a los vecinos de estos barrios se les está diciendo que no al saneamiento, y sobre todo se le está diciendo que no a un tema que para nosotros es fundamental, que es seguir trabajando en la mejora de la recolección de residuos”, subrayó el edil, quien este viernes intentó convencer a la oposición de votar el préstamo. Según explicó días atrás el edil blanco Javier Barrios Bove, la posición del PN y de los colorados es votar las obras de saneamiento y su financiación, pero no que eso incluya la compra de contenedores y camiones, dado que “se rompen en cinco años”.

El lunes pasado, entrevistada por Nada que perder, de la radio M24, Cosse dijo que “Uruguay quedaría pegado internacionalmente” si la oposición no aprobara el préstamo del organismo internacional; por eso mantuvo una reunión con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, con la idea de que convenza a los curules de su partido de aprobar el planteo.

“Si vienen los ediles del PN y me hacen una propuesta escrita y nosotros les contestamos por escrito, con un mecanismo institucional, que es el presupuestal, y andan diciendo por ahí que no, ¿es una propuesta para trabajar o para trabar? ¿Esa es la política que queremos en Uruguay? ¿Eso es Uruguay? Yo creo que no. La democracia no es eso. Cada uno tiene sus roles: el nuestro es armar y ejecutar los proyectos; la Junta [Departamental] tiene su rol. Si nos hacen una propuesta y contestamos que sí, ¿para qué es la propuesta? ¿Para decir que no? Esa no es la manera de hacer política que quiero para Uruguay”, cuestionó en el programa radial.

Por último, Barreto dijo que si Cosse “no logra construir puentes” que permitan destrabar la situación y “generar los votos”, es “ella la que quedaría mal parada”. “En vez de decir en la prensa que quedaríamos pegados, debería gastar energías en reunirse con nosotros y hablar sobre el tema, porque ya hace tiempo reclamamos reunión y seguimos a la espera”, criticó. Para aprobar el mentado proyecto se necesita la mayoría, es decir, unos 21 votos, de los cuales el FA tiene 18. Convenciendo a tres ediles de la oposición, poniendo el foco en los cuatro colorados, la propuesta saldría a la cancha.