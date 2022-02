En la tarde del martes se está desarrollando la comparecencia de los ministros de Ambiente, Defensa, Interior y Ganadería, Agricultura y Pesca por los incendios de fines del año pasado y comienzo de este. El arranque de la sesión estuvo a cargo del diputado del Frente Amplio Gustavo Olmos, quien expresó que los eventos demostraron que “algo falló, puede haber sido la planificación, la ejecución; seguramente hay aspectos en ambos sentidos”.

“Lamentamos algunas declaraciones del presidente de la República sugiriendo que estos problemas se originaron en la anterior administración, también algunos trascendidos del Ministerio del Interior con insinuaciones de móviles políticos”, comentó el diputado. Agregó que “se demostró que lo que teníamos planificado o la forma en que lo ejecutamos fue insuficiente”, y a continuación leyó una lista de preguntas a los integrantes del gabinete.

“Yo me declaro una persona que no conoce del tema, sino que me descargo en la formación, la profesionalidad de la Dirección y el cuerpo de Bomberos. Realmente tengo plena confianza”, sentenció Luis Alberto Heber, ministro del Interior. Planteó que Bomberos tiene 1.700 funcionarios, de los cuales 1.300 son “personal ejecutivo” y que en el período entre enero y marzo se realizan 168 contratos zafrales. “Hay que tomar en cuenta la dimensión del costo que el equipamiento de un bombero le cuesta al Estado, es aproximadamente 7.000 dólares. Tomemos conciencia de eso porque no es solamente tener vacantes, sino tener recursos naturales que puedan generar el equipamiento necesario para que puedan combatir”, expresó. No obstante dijo que esta institución era “un cuerpo olvidado dentro de las inversiones que debe tener prioridad en este país”.

El director general de Bomberos, Ricardo Riaño, también fue citado en el Parlamento. Allí expuso que durante el 29 de diciembre y el 14 de enero recibieron 5.057 llamadas referidas a incendios forestales. Aseguró que “superó ampliamente” los datos de los últimos dos años.

A su vez, Riaño dijo que siete focos tuvieron “ribetes de intencionalidad” en los incendios de Río Negro y Paysandú. “Se detectaron lejanos a los focos principales de incendio, sobre un área ubicada en el norte de la ruta 90, ubicada en plantaciones no afectadas. El comportamiento de esos incendios era realmente sospechoso. Del estudio analizado por el Departamento de Pericias, se determinó que había más de un foco generado en esas áreas de plantaciones dentro de los bosques, donde era imposible por la dirección del viento que pavesas [pequeñas chispas que se trasladan por el humo] pudieran caer en ese sector”, indicó. Agregó que se encontró “líneas horizontales y rectas de propagación de más de 100 metros” donde “se tiró algún elemento acelerante, algún combustible”. Para el director de Bomberos, “quien los propició o quien los iniciaba tenía conocimiento de lo que estaba haciendo”. Dos de los focos con “sospecha de intencionalidad” fueron cercanos a Tres Bocas, Río Negro. Los casos fueron derivados a Fiscalía.

El director de Bomberos afirmó que, si bien desconocen las causas que podrían haber motivado estas acciones, el “ambiente del incendio” permitía “la facilidad de creación de este tipo de focos”.