El directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP) aprobó esta semana la revocación parcial de un contrato de comodato con la Armada por un predio dentro del recinto que estaba destinado a tareas de balizamiento, que pasará a formar parte del área de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), es decir, de la concesión del sector especializado en contenedores que tiene la firma belga Katoen Natie. Esto deriva del acuerdo alcanzado entre el gobierno y la multinacional el año pasado, y la decisión de la ANP desató críticas desde el Frente Amplio (FA).

La empresa defendió la decisión en virtud de que el predio se utilizará para mejorar la zona de acceso de camiones al puerto de Montevideo, y además sostuvo que actualmente no había actividad en esa área ni se recibía dinero.

La directora del FA en la ANP, Alejandra Koch, dijo a la diaria que el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie estableció “una serie de cesiones de terrenos” dentro del puerto, entre ellos el que ahora se resolvió traspasar, así como también “donde están los depósitos A y B [de la terminal] y un muelle hoy ocupado por la Armada”. La diferencia, según explicó, es que el predio que era para balizamiento tenía un plazo de 120 días “para ser desocupado”, porque forma parte del área de obras que realizará la firma belga.

Para activar la revocación del comodato, la ANP citó informes jurídicos de años anteriores que avalan el paso en virtud de lo establecido en el Código Civil: en caso de que el propietario de un terreno cedido en comodato lo requiera por alguna cuestión de urgencia, podrá exigir la restitución. Esa lectura no contiene nada irregular, señaló Koch, “pero lo que sí es irregular es que [con posterioridad] se entregue a un tercero” sin que se cumplan “las normas generales de contratación” dentro del Estado.

La directora indicó que como el predio para balizamiento, de unos 2.000 metros cuadrados, de momento no era utilizado por la Armada, desde hacía años estaba la idea de que el espacio volviera a la ANP. Eso permitiría que pudiera arrendarse para dar servicios portuarios, y en ese escenario Koch sostuvo que así podrían ingresar al Estado “unos 200 millones de dólares anuales”.

“Esos terrenos que acabamos de entregar a Katoen Natie podrían ser explotados por la ANP tras la restitución, generando ingresos”, subrayó; en cambio, “estamos resignando 200 millones de dólares anuales y por 60 años [porque la concesión se extendió como parte del acuerdo con la firma belga hasta 2081]; es mucho dinero”.

Por su parte, el senador del FA Charles Carrera opinó que “resulta inconveniente para el erario público” y “genera bastantes dudas” el procedimiento de la ANP. Ante esa situación, informó que realizará “un pedido de acceso a la información pública para que se nos faciliten por parte de la ANP todos los antecedentes de la resolución que dispuso la rescisión del comodato con la Armada”. De todas maneras, adelantó que “si nos guiamos por los antecedentes de cómo el gobierno ha manejado el asunto del puerto, nos volvemos muy escépticos y pesimistas”.

Una fuente de Katoen Natie dijo a la diaria que en el marco de la negociación por el acuerdo el año pasado se pidió a la ANP sumar este predio, debido a que “en esa parte la rambla es curva” y se generan dificultades en el tránsito con los camiones que esperan para ingresar. “Prevemos un nuevo diseño para hacer un pulmón para los controles de Aduanas y los ministerios; no es que hablamos de un lugar estratégico y TCP no va a cobrar por ese espacio ni facturar como almacenaje ni nada”, agregó.

Koch: la ANP “dejó vencer el plazo” y aprobó plan de inversión

La directora del FA en la ANP consideró “una situación grave” que dispara el acuerdo con Katoen Natie la cesión “de una tercera zona, en Sayago, que ni siquiera se prevé la cantidad de metros, donde hay proyectado un proyecto eólico” por parte de la firma belga, “que instalará un negocio libre de gravamen”. Koch cuestionó que la empresa “utilizará los metros cuadrados que quiera y necesite, sin que la ANP cobre nada”.

Asimismo, señaló que ese predio en Sayago y el otro, que abarca depósitos y muelle, aún “no se sabe cuándo lo va a tomar” Katoen Natie, ya que no hay una fecha establecida.

“Estos proyectos de inversión, junto con el resto de inversiones que presentó la empresa belga, debían presentarse en 90 días a la ANP. Llegaron y la ANP tenía 30 días para la aprobación, pero se dejó vencer el plazo; ese expediente no se informó ni nunca se trató en el directorio, no se aprobó el plan de inversión. Al no decir nada ni generar observaciones, ese plan quedó aprobado tácitamente con todo lo escrito por la empresa. Es algo grave, a mi juicio: hoy cualquier cosa que la ANP y sus técnicos puedan evaluar quedaría a voluntad de la empresa”, expresó Koch.