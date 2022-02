La senadora frenteamplista Lucía Topolansky cederá su banca en la Cámara Alta, así lo informó este martes a la bancada de senadores de del Frente Amplio (FA) y les explicó los motivos por los que a partir del 1º de marzo, cuando se retome la actividad parlamentaria dejará su puesto en manos del diputado Sebastián Sabini, según informó El País y confirmó la diaria.

Topolansky le comunicó también la decisión al presidente electo del Frente Amplio, Fernando Pereira, y a los integrantes de su sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP). Según supo la diaria, la legisladora planteó a sus allegados que hace 22 años está en el Parlamento y siempre trabajó con un despacho de “puertas abiertas”, pero, a raíz de la pandemia, su participación pasó a ser intermitente. Su intención es recorrer los barrios y el país, ya que, según le transmitió a sus correligionarios, como está “más cerca de la puerta de salida que de la de entrada”, prefiere arriesgarse a contagiarse en la militancia política y no en el Parlamento.

Sabini comentó en diálogo con la diaria que es una idea que se viene barajando desde diciembre y que uno de los motivos principales para alejarse del Senado es que la legisladora tiene “un ciclo muy extenso a nivel parlamentario”, y busca de esta forma “abrir espacio para la renovación generacional”.

Durante los dos años de pandemia Sabini ha tomado en múltiples oportunidades la titularidad de la banca, por lo que el espacio no va a ser nuevo para él, pero sí lo asume “como un gran desafío”. “Tuve varias participaciones en el Senado, en la discusión de la LUC [ley de urgente consideración] por ejemplo, y es una dinámica un poco distinta a la de Diputados, las discusiones no son tan punto a punto, son más políticas y generales”, comentó.

Asimismo, el nuevo rol le implica “abarcar otras temáticas que no abarcaba, otras comisiones parlamentarias; en este caso voy a estar con vivienda, de ganadería, educación y el Ministerio Público. Es un desafío que trataré de hacer lo mejor que pueda”, aseguró.

Topolansky tuvo a lo largo de este gobierno un rol fundamental en el diálogo entre oposición y oficialismo, sobre todo al momento de barajar nombres para cargos que necesitan el mayor respaldo parlamentario. Para Sabini ese rol estaba dado “por el propio peso político, más allá del lugar que ocupaba, más allá de que Lucía fuera o no fuera senadora ese peso lo tiene, ahora la fuerza política discutirá cómo sigue procesando esas discusiones”.

“Hace 12 años que soy diputado, es un honor suplir a Lucía, pero hay espacios en los que lo que hacía ella no lo voy a poder hacer, y no espero hacer lo mismo. Creo que voy con una mirada distinta, con mis características, con una trayectoria distinta, con mi experiencia desde lo educativo y la gestión municipal y aportar a la banca del FA desde ahí. También busco aprender, porque hay cosas que no manejo y las voy a desarrollar en el propio campo, sobre todo las temáticas nuevas, más allá de que no es algo totalmente nuevo porque estuve mucho tiempo intercalando entre el Senado y Diputados”, explicó el diputado.

Con respecto al futuro de Topolansky se espera que siga teniendo un rol muy importante dentro del MPP. “Es una de las compañeras más representativas del sector, va a seguir militando en una escala más territorial, donde va a estar recorriendo el país, porque tiene un rol político central, solo que sin un espacio institucional, pero desde su lugar seguirá impulsando las cuestiones vinculadas a la formación y el desarrollo político del MPP”, comentó Sabini.