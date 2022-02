El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, fue condenado este viernes a cumplir con 15 días de trabajo comunitario, después de que el viernes 4 tuviera un accidente de tránsito alcoholizado. Abdala chocó dos vehículos estacionados y la espirometría que le hicieron en el lugar dio un resultado de 1,53 gramos de alcohol en sangre.

Luego del hecho, Abdala pidió licencia de la central sindical. El Secretariado Ejecutivo aceptó -por unanimidad- la solicitud y transitoriamente sus tareas fueron asumidas por Daniel Diverio, presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), que representa la corriente mayoritaria dentro del PIT-CNT, a diferencia de Joselo López, vicepresidente de la central sindical, que es parte de una de las corrientes minoritarias. El plazo de la licencia de Abdala aún no está definido y va a depender de una situación personal que atraviesa.

En declaraciones a la prensa luego de la audiencia, Abdala dio por “cerrado” el tema. Planteó que va a cumplir la pena impuesta “tratando de que las cosas que se van a hacer tengan un impacto positivo en la sociedad” y expresó sentir “vergüenza, tristeza, tranquilidad y mucho compromiso y lealtad con mis ideas, que siempre son los de la ética y la responsabilidad”. También aseguró que seguirá vinculado a la actividad sindical porque “es parte de la clase obrera hasta el último día de la vida”.

Sobre si volverá a la presidencia de la central de trabajadores luego del referéndum de la LUC del próximo 27 de marzo, dijo que “no está planteado” y que “lo van a resolver los organismos de la central”.

Ley de Faltas

Al haber superado el límite de 1,2 gramos de alcohol en sangre, Abdala tuvo que pasar por un proceso penal en el marco de la Ley de Faltas. Según la sentencia a la que accedió la diaria, consta que Abdala declaró que el día del hecho había trabajado hasta la hora 15.00, “y luego había consumido whisky, no especificando la cantidad”. El choque fue a las 16.30, según consigna el documento. Además, la sentencia plantea que el presidente del PIT-CNT “reconoció su error y expresó su voluntad de asumir la responsabilidad de la reparación de los daños causados”.

Abdala había pedido disculpas públicas por lo sucedido: “Quiero públicamente pedir disculpas del caso a los damnificados directos, a mi familia, a mis compañeras y compañeros del movimiento sindical. No tengo excusas que justifiquen mi error. Los duros días que he venido transitando no me eximen de mis responsabilidades. Cuando las cosas están mal, están mal y debo ser el primero en rechazar públicamente lo que sucedió. Toda la vida he asumido mis batallas, y en el acierto o en el error, me he hecho cargo de mis actos. Aquí estoy para pedir disculpas”, escribió en una nota que difundió el viernes pasado.

El dirigente fue condenado este viernes como autor penalmente responsable de la falta prevista en el artículo 365, numeral 3°, del Código Penal (conducción de vehículos motorizados con grave estado de embriaguez), a cumplir la pena de 15 días de prestación de trabajo comunitario, o prisión equivalente en caso de incumplimiento.

La pena prevista para esta falta es de 7 a 30 días. Como atenuante se consideró que es primario y que admitió los hechos.

Por otra parte, se habilitó el pedido de la defensa para que Abdala pueda salir del país del 11 al 18 de febrero, es decir, desde hoy y por una semana.

Abdala debe presentarse en el plazo de cinco días en la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) del Ministerio del Interior para coordinar el trabajo comunitario que debe realizar.