“Es de público conocimiento que el Pepe se fue, ahora quedé a cargo yo del barrio Artigas y estoy consultando quién es la gente que sigue todavía, porque [a] la gente que sigue la queremos tener en cuenta para los puestos que están surgiendo”, sostenía la dirigente colorada de Salto Gisell Sanguinet en uno de los audios que se viralizaron días atrás, en los cuales ofrecía terrenos y chapas a quienes hicieran campaña en defensa de la ley de urgente consideración (LUC) en ese departamento. Con el Pepe Sanguinet hacía referencia al colorado Alberto de Mora, quien recientemente anunció que dejaría Vamos Salto para pasar a apoyar al intendente frenteamplista Andrés Lima con su agrupación Unidos 2022.

En la presentación de Unidos 2022, el 14 de febrero, en el club Ferro Carril de Salto, De Mora dijo que la alianza comenzó con la “desilusión” que se llevó con la política en los años que militó para el Partido Colorado (PC). “Trabajé, me la jugué y los líderes del partido en que milité traicionaron a la gente, la abandonaron, no tuvieron empatía para ayudarla. No voy a seguir más comprometiendo a gente para después tener que darle vuelta la cara porque no tengo las respuestas o porque no me animo a saludarla”, relató. Según dijo, fue entonces cuando se acercó a Lima, quien le dijo: “Pepe, yo hace muchos años que quiero que trabajes conmigo. Sumate a este proyecto”.

“Hoy no me duelen prendas en decir: ‘Pido disculpas a la fuerza política, pido disculpas al Frente Amplio [FA], le pido disculpas al doctor Andrés Lima porque fui y fuimos muy críticos con la gestión”, expresó De Mora, antes de anunciar que trabajará por el Sí de cara al referéndum contra 135 artículos de la LUC. Junto a De Mora se plegaron a la nueva agrupación “decenas de dirigentes barriales” colorados, según anunció Lima en el mismo evento. El intendente salteño dijo estar “convencido” de que “hoy un batllista se siente más cerca de esta fuerza política que de la coalición”, porque hay “muchos puntos en común” entre los frenteamplistas y “aquellos salteños y ciudadanos que a lo largo de su vida han sido batllistas”. A su turno, la edila Nilda Díaz López, que se plegó a la agrupación siguiendo los pasos de De Mora, prometió apoyar a Lima desde su banca en la Junta Departamental de Salto.

Además de Díaz López se unieron al sector sus dos suplentes. Si bien Díaz López se declara independiente, Lima informó que “ya está coordinando con la bancada del FA”, que a partir de ahora cuenta con 17 curules en lugar de 16.

Pero Unidos 2022 no es la única nueva agrupación en el FA de Salto que se alimentó de dirigentes colorados: el 21 de febrero se lanzó el sector Sumamos por Más, liderado por el excolorado de la lista 20115 Marcelo Panizza. En el acto de lanzamiento, Panizza atribuyó su salida del PC al manejo del líder de Vamos Salto, el senador Germán Coutinho: “Me da mucha tristeza por la gente a la que le cerraron las puertas, y quien me cerró la puerta es Germán [Coutinho]; lo voy a decir porque estoy con bronca. Me dijo: ‘Vamos a hablar en Vamos Salto’ y me cerró Vamos Salto. No me atendió un teléfono, me dejó a pie”, aseguró. Asimismo, dijo que tras 15 años de militancia en esa lista decidió no continuar: “Salí, empecé con el merendero, un trabajo social, y me gustó. Empecé a hablar con uno y con otro y hoy me dieron la oportunidad de estar acá. Nos sentamos con Andrés Lima y me dijo: ‘Armá tu propia agrupación’”, relató. Al sector de Panizza se plegó Cristina Fajardo, exedila colorada y convencional de ese partido, quien dijo sentirse “cómoda identificada con el FA”.

Entre 30 y 40 pases

En diálogo con la diaria, Lima dijo que la cercanía con el referéndum contra la LUC fue un elemento determinante para el traspaso de varios colorados a filas frenteamplistas en el correr del último mes, pero aseguró que “no es un proceso que comenzó ahora”. Según sus estimaciones, en las últimas semanas “30 o 40 dirigentes” colorados, en su mayoría de Vamos Salto, migraron al FA, y adelantó que “exalcaldes del PC del período pasado están con ganas de sumarse” y hay reuniones previstas para los próximos días. “Seguramente va a continuar este proceso de pasarse al FA; no vemos que se haya cortado con estos 40 dirigentes”, afirmó Lima.

“Muchos capaz que hoy no son frenteamplistas, no se identifican como frenteamplistas, pero están dando los primeros pasos de acercarse, de conversar, de ir a escucharnos en alguna reunión que se está haciendo por el tema LUC, y después de eso nosotros hacemos otro trabajo político, buscando la manera de invitarlos para una segunda o una tercera actividad, y después la propia dinámica política hace que se vaya entusiasmando, le gusta lo que ve y se queda, y a su vez trae a otro y a la segunda reunión ya no viene solo”, explicó Lima sobre los recientes movimientos. Asimismo, identificó como “otro detonante” para estos traspasos el anuncio del “referente máximo del PC en Salto”, en referencia a Coutinho, de que “se iba a vivir a Montevideo”. En el lanzamiento de Unidos 2022, Lima acusó a Coutinho de esconderse “en un despacho”, de irse “a vivir a otro departamento y dejar abandonado” Salto, y dijo que es “de las peores señales que se pueden dar: huir ante las dificultades”.