En unos audios que se hicieron virales, la dirigente colorada de Vamos Salto, Gisell Sanguinet, figura ofreciendo “canastas” y “ayudas”, entre ellas “chapas” o algún “terreno”, en el marco de la campaña por la ley de urgente consideración (LUC).

“Arranca la LUC, como ustedes sabrán, la defensa de la LUC y también está todo el tema de las canastas y las ayudas que van a empezar a venir, porque se trabaja en coalición con los blancos y ahora hay que pasarles una ‘listita’ de la gente que necesita ayuda, yo que sé chapas, un terreno, lo que sea. ¿Viste?”, sostiene en uno de los audios que dio a conocer el portal Crónica del Este.

La abogada figuró en el noveno lugar de la lista 20.115 en las elecciones pasadas, encabezada por el diputado Omar Estévez, quien en unos audios que trascendieron el año pasado dijo que había enviado a ocho trabajadores con coronavirus en un ómnibus a trabajar y el Parlamento analiza su remoción del cargo.

El senador colorado y referente de Vamos Salto, Germán Coutinho, confirmó a la diaria que efectivamente la persona que figura en los audios es Sanguinet, con quien tiene una “gran relación” y “ha estado trabajando hace mucho tiempo en esa lista”, y opinó que los “audios son una barbaridad”.

Según dijo, se reunirá con los coordinadores de la lista para saber “qué opinan ellos, cómo es el escenario y cuál es el espíritu” de la lista. “Repudio hacer política así”, manifestó, y agregó que averiguará “si fue un escenario aislado de quien lo hizo o es algo planificado, para tomar las medidas correspondientes”.

Coutinho sostuvo que él será el “perjudicado” en caso de confirmar que se están ofreciendo “ayudas” a cambio de votos por el No. Según dijo, “es un audio que está basado en hechos irreales”, que generan “expectativas en la gente” y le quitó “veracidad” a lo que la dirigente transmite en los audios, porque en la práctica eso no se hace. Manifestó que quiere saber si los audios son de ahora o vienen “de antes, porque esto genera contraproducencia. Capaz alguna gente se alejó porque se le prometían estas cosas y no se le cumplió. Y ahí el perjudicado seré yo”.

Los “puestos”

Sanguinet se refirió al “tema de los puestos”, ya que el sector se encuentra en un proceso de reestructura tras la ida de varios dirigentes. Según afirmó en uno de los audios, se está volviendo “a armar el partido y se están determinando todo el tema de los puestos”. “Es de público conocimiento que el Pepe se fue, ahora quedé yo a cargo de Barrio Artigas y estoy consultando la gente que sigue de Barrio Artigas, porque la gente que sigue, la queremos tener en cuenta para los puestos que están surgiendo”, expresó.

En el audio manifestó que quería saber “si tomaron una decisión, si quieren esperar o van a seguir [en el sector]” y que el viernes se iban a reunir a resolver “a ver con los que siguen, cuáles eran las ideas, qué puestos querían y para quién. Por ejemplo, si en el caso de ustedes quieren para los dos o solo para uno, porque vos tenés los nenes, queríamos ver todo ese tema”.

Esta semana el colorado Alberto Pepe De Mora, a quien Sanguinet hace referencia en el audio, anunció que dejaría el sector y pasará a apoyar al intendente frenteamplista Andrés Lima con su agrupación Unidos 2022. En una conferencia de prensa en el club Ferro Carril este lunes, en la que oficializaron el apoyo, De Mora sostuvo que se llevó “la desilusión” de su vida porque “los líderes del partido en el que milité traicionaron a la gente, la abandonaron, no tuvieron la empatía para ayudarlos”, informó Diario El Pueblo. Asimismo, se disculpó con el Frente Amplio y con Lima por haber criticado su gestión y anunció que militará para anular los 135 artículos de la LUC.

Lima, por su parte, apuntó contra Coutinho y manifestó: “No somos de escondernos en un despacho, no somos de irnos a vivir a otro departamento y dejar abandonado al departamento, es de las peores señales que se pueden dar, huir ante las dificultades. Nosotros nos quedamos, damos la cara más allá de las dificultades que hay, y entre todos, vamos a sacar a Salto adelante”.