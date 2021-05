Omar Estévez, diputado de Salto por el Partido Colorado (PC), reconoció incumplir con los protocolos de trabajo relacionados con el coronavirus en su actividad privada como productor cítrico. En un audio de hace un mes, divulgado por una encargada de su empresa y difundido el jueves por Informativo Sarandí, reconoce que envió a ocho trabajadores con coronavirus en un ómnibus y que “nunca dejaron de trabajar”.

“Yo tenía a Belén [el pueblo] con ocho positivos en el ómnibus. ¿Entendés? Y nunca dejaron de trabajar”, se puede escuchar en el diálogo. En contacto con el informativo, el diputado reconoció que fue un “burro” por el mensaje y aclaró que se trata de un error. En el momento en que dijo que tenía ocho “positivos” debió haber dicho “hisopados”, alegó.

“Una persona que trabaja para mi empresa había estado con contacto positivo y se hisopó a los ocho que estaban más cercanos en el ómnibus, se les hizo un domingo el hisopado rápido y dieron todos negativo e igual se paró un día el ómnibus, el lunes, por prevención. Tuve que empezar diciendo ‘fueron ocho hisopados’, arranqué diciendo que fueron ocho positivos, no sé en qué momento me salió esa palabra, y hoy está circulando haciéndome un poco de daño”, comentó el diputado, y agregó que en su opinión hay una “intencionalidad política” de “desgastar su imagen”.

Según informó el medio, el diputado está citado este viernes a las 11.00 al Ministerio de Salud Pública (MSP) para informar al respecto. A pesar de que sus trabajadores hayan viajado con el resultado del hisopado pendiente, Estévez se mostró muy seguro sobre el cumplimiento de los protocolos en su empresa y resaltó que gracias a eso “no hubo nunca ningún positivo”.

En el audio se lo escucha decir: “Si vos querés yo te corto el ómnibus mañana y paro, pero no me compliques por esa bobada”, y le agrega a la trabajadora: “Si estás preocupada vos, encuarentenate vos y ta, pero si es uno del ómnibus [el infectado] lo justo es que se hisopen los que estén más cerca”.

“Lamentable”

A todo esto, Marcelo Di Paola, del Sindicato Único de Citrícola Salteña, en diálogo con la diaria expresó su “rechazo total” a lo que manifiesta Estévez en el audio, ya que el diputado “deja bien claro que no le importa la vida de los trabajadores y sus familias”. Agregó que hace dos semanas, a través de los medios, Estévez sostuvo que en el sector citrícola todas las empresas estaban con faltantes de trabajadores, “pero en realidad el problema era que la gente que él tenía estaba con covid”. “Acá el problema es que estas empresas tercerizadas no tienen un protocolo, o si lo tienen, está fallando”, aseguró, y subrayó que, al estar tercerizadas, es “difícil” controlarlas.

Por último, Di Paola señaló que el tono con el que se expresa Estévez a la trabajadora en el audio muestra que “prácticamente está amenazando”, como diciendo “si no te gusta, no vayas, me hacés un favor”. “Entonces, por un lado, la condena a los dichos, y también el repudio a las amenazas a la trabajadora que hace la consulta de si se iba a poner en cuarentena, porque en su cuadrilla había una persona en cuarentena, pero la respuesta del empresario es lamentable”, finalizó.

Por otro lado, el senador del Partido Nacional Sebastián da Silva aseguró a la diaria que el accionar que muestra el audio de Estévez “no es representativo de lo que pasa hoy en el campo”, por ejemplo, con la cosecha de soja, que lleva 45% de avance y se ven “camiones separados” y “maquinistas cosechando solos”. Agregó que, incluso, cuando un camionero firma un remito, lo hace con su propia lapicera, por lo tanto, “no hay un pasamanos ni ahí”. Además, sostuvo que él hizo una “campaña estricta” de cumplimiento de los protocolos, que va desde “no compartir el mate” a “no estar en contacto con los compañeros”. “No hemos tenido brotes por ese tema, los brotes son por asados u otras cosas”, finalizó.

A la Comisión de Ética del PC

Ante esto, el PC convocó a Estévez a su Comisión de Ética y también a que se presente ante la bancada colorada para que dé su versión de los hechos. El diputado colorado Gustavo Zubía sostuvo a la diaria que a su juicio en este caso no existiría una figura penal que pudiera configurar delito para procesar a Estévez, porque el Senado no ha aprobado aún la reforma del artículo 224 del Código Penal, que establece el delito de peligro en materia sanitaria, que fue votada en la Cámara de Diputados. “No nos embromemos, no seamos hipócritas. Como es un diputado del PC nos desgarramos las vestiduras, pero esto no es coherente”, dijo.

El legislador afirmó que no está de acuerdo con la posición contraria de Luis Lacalle Pou en ese tema. “Discrepo con el señor presidente. Le tengo un enorme respeto pero no lo respaldo en esto, ni tampoco con la libertad responsable de las personas. Si no, habría que derogar el Código Penal”, sostuvo. A su juicio, los legisladores se están rigiendo por “lo que dicen los líderes”, que tienen una “falta de percepción de lo que esto puede llegar a ser, y estamos en el horno”.

Según Zubía, actualmente Estévez sólo podría ser multado por el MSP o procesado por el delito de desacato, pero eso “requiere que le digas antes que no puede hacer eso”.

Días atrás, Estévez había denunciado en el diario El Pueblo de Salto que había escasez de mano de obra para la cosecha de cítricos y aseguró que necesitaba unos “100 obreros” que no conseguía, recuerda El Observador. “En todas las empresas están pidiendo a gritos cosechadores. No entiendo. Después, el problema es que en Salto hay un nivel de desempleo de 12 puntos, lo cual es un montón, pero la gente no está queriendo trabajar”, manifestó en su momento.

“No tiene ética ni moral”

En tanto, la bancada de diputados del Frente Amplio manifestó preocupación por el audio del diputado colorado y adelantó en un comunicado que estudia tomar acciones políticas o judiciales.

En la misma línea se expresó el Movimiento de Participación Popular. El senador emepepista Charles Carrera dijo a la diaria que en su sector analizan iniciar una acción judicial, es decir, dar cuenta a la Fiscalía de este hecho, porque “se pueden configurar algunos delitos”, en especial “todo lo que tiene que ver con la responsabilidad penal del empleador”. “Él tiene responsabilidad en el cuidado de la salud de sus trabajadores, más teniendo en cuenta que no se aplicaron los protocolos relacionados a la covid”, señaló.

Además, Carrera dijo que en el Parlamento le exigirán “responsabilidad disciplinaria” a Estévez, porque “no se puede tener un accionar en la Cámara de Diputados y otro en la actividad empresarial”. Esto, explicó el senador, en el marco de lo que establece el artículo 115 de la Constitución: “Cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes”.

Por último, Carrera recordó que el diputado Estévez votó el proyecto de ley que modificaba el artículo 224 del Código Penal para penar a quienes violen las medidas sanitarias, pero él “no respetó la cuarentena de sus trabajadores y los hacía ir a trabajar enfermos”, por lo tanto “no tiene ética ni moral”.