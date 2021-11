A principios de junio de este año, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados aceptó dar trámite a la solicitud del Frente Amplio (FA) para analizar la remoción del cargo del diputado colorado Omar Estévez, pero cinco meses después el caso está estancado porque los legisladores están a la espera de los informes de las actuaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) respecto del legislador y empresario salteño.

En mayo tomó estado público un audio de una conversación en la que Estévez admitió incumplir con los protocolos de trabajo relacionados con el coronavirus en su actividad privada como productor citrícola, al haber enviado presuntamente a ocho trabajadores con covid-19 a trabajar.

En junio el Ministerio de Salud Pública (MSP) archivó la investigación que inició por este caso al diputado colorado al no haber constatado que hubo casos positivos de covid-19 entre los trabajadores de su empresa. Sin embargo, la oposición anunció pocos meses después que pediría a la cartera que desarchivara la causa por entender que hubo “vicios” e “inconsistencias severas” en el procedimiento administrativo.

En diálogo con la diaria este jueves, el diputado frenteamplista Mariano Tucci anunció que se enviará formalmente la solicitud al MSP antes del 15 de diciembre. “Consideramos que en el marco del expediente hay algunos elementos de prueba que están difusos y que nos generan dudas”, aseveró.

También confirmó que se va a reformular el proyecto de resolución que actualmente está a estudio de la comisión, para ampliar el objeto de estudio e incluir una posible conjunción de interés público y privado en el accionar de Estévez al haber votado el Fondo Citrícola. Esta presunción surge del “estudio de las versiones taquigráficas” de las comparecencias en comisión, incluida la del propio Estévez, indicó Tucci. “Cuando compareció Estévez y le preguntamos por su vínculo con Citrícola Salteña él no respondió y se comprometió ante la comisión a responder por escrito aquellas cosas que no respondió, y no lo hizo. Nosotros convocamos a Citrícola Salteña pero no fue. Y el sindicato verbalizó que ellos tenían conocimiento de que el diputado Estévez había trabajado en la cosecha 2020 para Citrícola Salteña”, argumentó el representante.