El Ministerio de Salud Pública (MSP) archivó la investigación que había abierto sobre el diputado colorado de Salto, Omar Estévez, luego de que se viralizara un audio en el que indicaba a una trabajadora que alguno de sus empleamos había ido a trabajar a pesar de estar cursando la covid-19.

El MSP no encontró motivos para sancionar al legislador, informó El País. Según el informe presentado tras la investigación no se constataron irregularidades ni incumplimientos de los protocolos; de hecho, tras entrevistar a los empleados se comprobó que lo relatado por el diputado en aquella conversación no es cómo se desarrolla el día a día en la empresa.

En el audio que circuló en mayo, Estévez le decía a una empleada: “Yo tenía a Belén [el pueblo] con ocho positivos en el ómnibus, ¿entendés? Y nunca dejaron de trabajar”, le dijo que no lo “complicara” con “esta bobada” y opinó que en todo caso, solo se deberían de hisopar las personas que estuvieron cerca del positivo en el ómnibus y no todos los trabajadores. Sin embargo, el MSP no pudo comprobar que algún empleado haya ido a trabajar enfermo.

Tras la divulgación del audio, Estevéz reconoció que fue un “burro” por el mensaje y aclaró que se trata de un error. En el momento en que dijo que tenía ocho “positivos” debió haber dicho “hisopados”, alegó.

El informe destaca que antes del envío del audio, cuatro trabajadores tuvieron covid-19 y declararon que durante el período que estuvieron de cuarentena “nunca fueron a trabajar” y aseguran que “el ómnibus tampoco salió en esa fecha a Belén”.

“En virtud de los descargos luce bajo el presente expediente y de la prueba aportada y diligenciada, no surge que haya habido trabajadores COVID positivo que hayan ido a trabajar a Belén ni tampoco que no cumplen con las cuarentenas durante el mes de abril, mes en el que se envió el audio objeto de la presente actuación. En consecuencia, se sugiere el archivo de las presentes actuaciones sin perjuicio, por falta de pruebas suficientes que ameriten aplicación de sanciones”, concluye el informe.

Paralelamente corre la denuncia penal ante la Justicia de Salto de la bancada de legisladores del Frente Amplio por el posible incumplimiento de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial y otro por el delito de violación de las disposiciones sanitarias, consagrado en el artículo 224 del Código Penal.