La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados continúa analizando la solicitud presentada por el Frente Amplio (FA) para remover al diputado colorado Omar Estévez del cargo, a raíz de la viralización de un audio en el que indicaba que sus empleados habían ido a trabajar a pesar de estar cursando la covid-19.

En la sesión del miércoles, la oposición planteó ampliar “el objeto de la denuncia” e incorporar un segundo punto a considerar respecto de su vínculo con Citrícola Salteña, ya que el año pasado el diputado votó a favor del fondo de apoyo a la industria citrícola. Además, el FA anunció la intención de presentar al Ministerio de Salud Pública (MSP) una solicitud para que desarchive la investigación contra Estévez, debido a que considera que tiene “vicios” e “inconsistencias severas”.

En el audio que se viralizó en mayo, Estévez, quien además es productor cítrico, aseguró que había enviado a ocho trabajadores “positivos” en un ómnibus y que “nunca dejaron de trabajar”. Tras realizar una investigación sobre el hecho, el MSP informó que no encontró motivos para sancionar al legislador, ya que no se habían encontrado irregularidades ni incumplimientos de los protocolos.

Al respecto, el diputado frenteamplista Mariano Tucci dijo que tienen “elementos de convicción” para ampliar el “objeto de investigación”, ya que en “su comparecencia [Estévez] no fue claro, lo menos que dio fue certezas, aparte de no contestar sobre si él o algún familiar tiene vínculo con Citrícola Salteña. Insisto, hay cosas que a nosotros no nos cierran, como que presenten certificaciones que no coinciden con el acto médico, nos genera suspicacia”, manifestó.