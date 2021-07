No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados recibió este miércoles al diputado colorado Omar Estévez para hacer sus descargos luego de que el Frente Amplio (FA) presentara su solicitud para removerlo del cargo, al amparo del artículo 115 de la Constitución, a raíz del audio que se filtró en el que reconoció incumplir con los protocolos de trabajo relacionados con el coronavirus en su actividad privada.

La sesión no fue concluyente, dado que todavía no culminó la investigación que está desarrollando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y por la extensión de la comparecencia de Estévez no pudieron participar hoy, como estaba previsto, el Sindicato de Trabajadores de Citrícola Salteña y representantes de la empresa. Además, el FA resolvió convocar a las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) por entender que el informe de la cartera, por el que se decidió archivar la investigación contra Estévez, tiene “vicios” e “inconsistencias severas”. Así las cosas, el miércoles 14 de julio comparecerán el sindicato y la empresa, y el 21, el MSP.

El diputado frenteamplista Mariano Tucci dijo a la diaria que se resolvió convocar a las autoridades del MSP por la “falta de documentación sustantiva” que presentó el informe, que acercó el propio Estévez a la comisión. Al respecto, Tucci decidió no ahondar en detalles, dado que el expediente es confidencial, pero destacó que “faltan pruebas, faltan hisopados de trabajadores y hay algunas dificultades con las certificaciones”. Asimismo, señaló que el diputado Estévez “sí violó la confidencialidad del expediente” al oficiarlo “de manera voluntaria, por las de él, a la comisión”.

En cuanto a la exposición del legislador, Tucci dijo que se trató de “una comparecencia absolutamente insatisfactoria”. “La bancada del FA le hizo más de 30 preguntas y él no contestó más de cinco o seis. Incluso algunas de las respuestas que dio son incongruentes. Fue muy difícil seguir el hilo de lo que venía planteando porque había inconsistencias en lo que planteaba; incluso el diputado [Ope] Pasquet tenía que, en ocasiones, tratar de explicar qué fue lo que quiso explicar su compañero de bancada”. “Como síntesis”, dijo Tucci, “Estévez reafirmó que se equivocó en sus dichos en los contenidos de los audios que se hicieron virales en abril”.

Por otra parte, el legislador frenteamplista aseguró que Estévez “le mintió al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Fratti, porque le mandó una nota donde señala, a texto expreso, que ni el MSP ni el MTSS habían encontrado irregularidades en las inspecciones realizadas. Todos sabemos que el MSP archivó su caso, pero el MTSS continúa con las actuaciones”, recordó. En la opinión de la bancada frenteamplista, hay “un collar de conductas que lo hacen indigno del cargo que está ocupando”.

En tanto, Pasquet sostuvo en diálogo con la diaria que la coalición votó a favor de la convocatoria al MSP porque “basta con que un legislador tenga dudas o quiera una ampliación para hacerlo”. “No escuchamos tampoco las razones por las cuales el Frente entiende que está incompleto, simplemente dijeron que les gustaría hacer preguntas, y está muy bien”, resaltó.

Respecto de la presentación de Estévez, el diputado colorado subrayó que “reiteró por enésima vez que su declaración en aquellos audios famosos fue un error, y pidió disculpas por eso”. En cuanto a su opinión personal, afirmó que así como lo dijo en la comisión, se reservará “el alegato para después de la producción de la prueba, que todavía se está diligenciando”.

Por otro lado, Pasquet consideró que parte de las preguntas que hicieron los legisladores frenteamplistas fueron “ajenas al tema”, algo que se marcó en la sesión. “Nosotros lo cuestionamos, porque entendemos que se violan las garantías de la defensa cuando se interroga a la persona acerca de cuestiones que no son el objeto de la moción de remoción que presentó el FA”, manifestó.

Mencionó como ejemplo de esto “preguntas relativas a la estructura societaria de sus empresas, sus vinculaciones con otras empresas salteñas, hasta las empresas que tenía hace varios años y que dejó de tener; cuestiones claramente ajenas a lo que es el objeto del proceso, que es la violación de normas sanitarias”. Ante estas preguntas, Pasquet pidió a la bancada del FA que si entiende “que por el voto dado [por Estévez] a favor del Fondo Citrícola también cabe removerlo de su cargo, que presente la moción correspondiente”.

Consultado sobre este punto, Tucci afirmó que el artículo 115 de la Constitución “habla de conductas indignas, o sea que es amplio”. “Si bien nosotros a texto expreso en el artículo único [del proyecto de resolución] hablamos de incumplimiento de las normas sanitarias, el marco del artículo 115 nos da la posibilidad de indagar: ¿tuvo o no tuvo interés el diputado Estévez en que Citrícola Salteña recibiera ese fondo que votamos el pasado año? ¿Tiene o no tiene el diputado Estévez, o algún familiar de él, vínculo actual, o el año pasado, con Citrícola Salteña?”, alegó.

En ese sentido, indicó que de ese tipo de preguntas hubo “una cantidad” y “ninguna de ellas fue respondida”. “La síntesis de esto es que la comparecencia de Estévez reafirma nuestra convicción de que no es digno de ocupar un escaño en la Cámara de Representantes”, aseveró.