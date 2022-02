No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Presidencia de la República confirmó que la esposa del presidente, Lorena Ponce de León, viajó en “clase ejecutiva” a Dubái, algo que está por fuera de la normativa puesto que en el decreto 56/002 promulgado en el gobierno del colorado Jorge Batlle (2000-2005) se establece en el artículo 7 que “en todas las misiones oficiales y comisiones de servicio al exterior, realizadas por funcionarios de rango inferior a subsecretarios y funcionarios de rango equivalente, se utilizarán pasajes de clase económica”.

En este caso viajó acompañada del presidente en clase ejecutiva en la aerolínea Latam Airlines, según la resolución de Presidencia, tras un pedido de acceso a la información realizado por la diaria. El mismo está firmado por el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés.

En ese decreto se agrega que la utilización de pasajes de clase económica “alcanza a todos los casos y situaciones de pasajes que reciban los funcionarios diplomáticos cualquiera fuere su cargo y rango, incluyendo los que se utilicen para asumir y retornar de misiones permanentes en el exterior”.

Si bien Ponce de León tiene una destacada presencia en el gobierno con su programa Sembrando emprendedores, que está en la órbita de Presidencia, no es funcionaria pública y además no existe formalmente la figura de primera dama. En la resolución del gobierno, se establece que Ponce de León sólo recibió el pago del boleto de ida de Uruguay a Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), con una escala previa en San Pablo, mientras que de Dubái a Catar y, luego el retorno a Montevideo, no fueron pagados por el Estado sino por el país anfitrión.

Ante la consulta de la diaria al Tribunal de Cuentas para saber si el viaje de Ponce de León había sido analizado por el organismo de contralor, se explicó que por el monto no son analizados.

Tal como se expresa en la respuesta a la diaria, la resolución de Presidencia de la República firmada por Ferrés del 19 de noviembre designó el viaje de Ponce de León como “misión oficial”, y determinó que se abonaran 11.930 dólares de costo del pasaje por parte del Estado, así como 25 dólares por el seguro de viaje.

En tanto, el Estado desembolsó unos 16.995 dólares en el pasaje del presidente. Lacalle Pou volverá a viajar el 18 de febrero a EAU para visitar el stand de la Expo Dubái, dado que el 21 se celebra el Día Nacional de Uruguay en la expo universal. Para eso, el pasado martes la Cámara de Senadores aprobó que la vicepresidenta Beatriz Argimón asuma como presidenta interina durante esos días.

Cuando volvió del viaje, Ponce de León fue criticada en el ámbito político por haber viajado a Dubái. Al ser entrevistada por radio Sarandí, aclaró que la invitación a EAU la hicieron desde ese gobierno de aquel país. “Todo el costo que generó mi ida fue pagado por EAU; así se quedan tranquilos todos los que están pidiendo investigaciones sobre de dónde salieron esos costos, así ya les queda aclarado. Ya estuvieron pidiendo en la Torre [Ejecutiva] explicaciones, así que desde ahí va a salir esto que les estoy diciendo”, había detallado.

Tras el viaje de Ponce de León y las críticas que surgieron, el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, dijo a radio Universal: “Yo me acuerdo que cuando murió Juan Pablo II, María Auxiliadora de Vázquez [esposa del entonces mandatario] viajó en representación del país, con su hijo Álvaro. Y a mí no se me ocurrió preguntar quién pagó el pasaje y cómo lo pagó. Si estamos en esas pequeñeces, vamos a ser un país pequeño”. En ocasión del viaje que menciona Monzeglio, que ocurrió en 2005, la familia de Tabaré Vázquez informó que los gastos corrieron por su cuenta.

Acompañados

Junto a Lacalle Pou y Ponce de León, viajaron a Dubái tres acompañantes que lo hicieron en clase económica. Cada boleto valió 3.989 dólares, por lo que sumando los tres, el valor final da 11.967 dólares, cifra similar a la del pasaje de Ponce de León. Quienes volaron a la misión oficial fueron el edecán del Ejército Nacional del jefe de Estado, el coronel Guillermo Roca, y los adscriptos Alejandro Astesiano, jefe de la custodia presidencial que tiene más de veinte indagatorias policiales por múltiples delitos, y Juan Seré, hombre de máxima confianza del presidente, quien además es director de la empresa de comercio exterior Jaume & Seré. Según había informado El País, Seré se había sumado a la “mesa chica” de Lacalle Pou para asesorarlo en temas de “innovación” y en otros proyectos específicos que “muchas veces exceden a los ministerios o empresas públicas”, había consignado, por su parte, El Observador.

Respecto a la agenda que llevó adelante el presidente durante esos días, la respuesta de Presidencia especificó que el emir del Estado de Catar, jeque Tamin bin Hamad Al Thani, lo recibió el 13 de diciembre en el Amiri Diwan, que sería la casa de gobierno de ese país. En ese marco, “su Alteza” ofreció un almuerzo “en honor” al mandatario uruguayo. “Dicha agenda incluyó encuentros con empresarios locales y la visita a entidades educativas”, explicaba la resolución. En cuanto a los documentos suscritos en esa misión oficial, son relativos a la “exoneración de visas y cooperación en el ámbito de la educación y el deporte”. Dichos documentos se encuentran en poder del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según reportó el medio Qatar News Agency, Lacalle Pou dijo que Uruguay ofreció incentivos para quienes deseen invertir en el país y aseguró que hay interés en fortalecer la relación comercial con asociaciones de “largo plazo”. Además, sostuvo que ambos países tienen un interés común en impulsar negocios vinculados al sector de la seguridad alimentaria.

Por su parte, en su momento, la directora general de Asuntos Económicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Victoria Francolino, anunció que hay conversaciones para firmar acuerdos de cooperación entre las cámaras de comercio de ambos países. En tanto, el primer vicepresidente de la cámara de comercio catarí, Mohamed bin Twar Al Kuwari, indicó que el intercambio comercial entre estos dos países es débil y mostró expectativas de abrir una nueva fase de cooperación económica.