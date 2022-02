Ayer se volvieron a reunir integrantes del oficialismo y la oposición de Montevideo para concretar el texto de solicitud de prórroga al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la aprobación de un préstamo por 70 millones de dólares −que requiere mayoría especial− y estará orientado a obras en materia de limpieza y saneamiento. Luego de cuatro horas de discusión, en la noche de ayer lograron acordar una redacción común, que se someterá a votación en la sesión de hoy en la Junta Departamental.

Los representantes del Frente Amplio (FA) y de la coalición el sábado habían fijado un cuarto intermedio, al no ponerse de acuerdo en el contenido de la solicitud de prórroga, cuya presentación se había acordado el viernes. Ayer la negociación también tuvo sus idas y vueltas. En concreto, se buscaba un acuerdo en el que “nadie ganara ni perdiera” y que salieran todos “conformes con el texto”, explicó tras la reunión el coordinador de la bancada del Partido Colorado, Matías Barreto.

La oposición y el oficialismo acordaron solicitar una prórroga de 70 días para la aprobación del préstamo y, en ese plazo, “dar continuidad a la mesa de trabajo técnica-política, instalada recientemente e integrada por el Ejecutivo y el Legislativo departamentales, representante de los partidos políticos que integran la Junta Departamental de Montevideo y del Ministerio de Ambiente”, se afirma en el texto.

Asimismo, se estableció que esa mesa de trabajo buscará “incorporar a este programa nuevos proyectos de saneamiento con fondos presupuestales de la Intendencia de Montevideo, aumentando los fondos de contrapartida del préstamo y/o incorporando obras conexas fuera del programa BID”. Por último, se incluyó que “se analizarán modificaciones al préstamo y sus componentes que no requieran una reconsideración por parte del directorio del BID”.

El coordinador de bancada del FA, Martín Nessi, valoró en diálogo con la diaria que se arribó a “un buen acuerdo” de texto, que “contempla a todas las partes”. Para el FA, uno de los aspectos centrales que quedaron plasmados en el texto fue la precisión de que las modificaciones al proyecto no serán sustanciales y, por lo tanto, no deberán pasar por el directorio del BID, lo que redundaría en la demora de la aprobación del préstamo. “La definición de lo no sustancial se da por parte del BID, es decir, [aquellos cambios] que no requieran una reconsideración por parte del directorio”, expresó Nessi.

Barreto, por su parte, expresó que se definió un plazo de 70 días para “mejorar el proyecto que existe”, para que contemple “a todos los partidos políticos”, y acotó que eventualmente se podrá prorrogar otra vez, aunque esperan que esto no suceda.

Barreto destacó que en la solicitud de prórroga se contempló la idea de incorporar nuevos proyectos de saneamiento con fondos de la intendencia. También valoró que se aumente la contrapartida del préstamo, es decir, que se “aumente lo que se va a gastar en saneamiento dentro del préstamo, disminuyendo lo que se va a gastar en limpieza, que era una de las cosas que nuestro partido quería lograr”, y la posibilidad de agregar obras por fuera del préstamo.