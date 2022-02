No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El jueves 17 de febrero vence el plazo para que la Junta Departamental capitalina vote el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 70 millones de dólares pedido por la Intendencia de Montevideo (IM) para obras de saneamiento y limpieza. Pero cuanto más se acerca la fecha, más parece alejarse la posibilidad de que el Frente Amplio (FA) llegue a un acuerdo con la oposición y se apruebe (precisa mayoría especial).

El lunes el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado (PC) emitió un comunicado en el que resaltó “la importancia para la población de las obras de saneamiento y recolección de residuos, que son parte del Plan Nacional llevado adelante por el Ministerio de Ambiente”. El PC pidió que se abra una etapa de negociación sobre el proyecto y además se solicite una prórroga al BID.

Según supo la diaria, en el PC algunos dirigentes tienen dudas de apoyar el proyecto desde el punto de vista político, dado el contexto actual, en medio de la campaña de cara al referéndum por la ley de urgente consideración. “No es el mejor momento para una definición de este tipo”, señalaron fuentes coloradas.

A esto hay que sumarle la última resolución del Partido Nacional (PN), que cayó como un balde agua fría en filas del FA, tanto en forma como en contenido. Ayer el PN emitió un comunicado, firmado por Laura Raffo, presidenta de la Comisión Departamental de Montevideo de ese partido, en el que se señaló: “Lamentablemente nuestra constante apertura al diálogo no ha sido correspondida por la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse. Desde que se inició este período de gobierno en Montevideo, en noviembre de 2020, nuestra bancada ha sido recibida una única vez por la intendenta”. Se agregó que la bancada de ediles nacionalistas de Montevideo “no aceptará diálogos carentes de transparencia o agravios como los recibidos de parte de la intendenta Cosse en sus recientes declaraciones”.

Desde el PN se indicó que esa única reunión, “para la que se aguardó meses sin recibir respuesta”, tenía la finalidad de expresarle a Cosse la “preocupación” por el “desvío de fondos del préstamo del BID, originalmente destinados a saneamiento de barrios vulnerables”. Se añadió que el mismo día de la reunión, 13 de diciembre de 2021, la Junta Departamental recibió el proyecto del préstamo del BID “sin ningún cambio ni contemplación a lo conversado”. “A partir de esa fecha y hasta el día de hoy, la intendenta de Montevideo se ha comunicado con nuestra bancada únicamente a través de la prensa”, se señaló en la nota.

Además, los nacionalistas sostienen que la última propuesta de la IM, que recibieron primero por la prensa y luego por los ediles del FA, “no está redactada ni analizada técnicamente en el texto del proyecto actual en discusión” en la Junta. Por lo tanto, el PN expresó que, dado su “compromiso con los montevideanos y en particular con los más vulnerables”, se vuelve “imperativo” solicitar “abrir una mesa técnico-política que analice este tema y la totalidad del préstamo en tiempos realistas”.

“Habiendo consultado con el BID, y sabiendo que la IM puede solicitar una prórroga en los plazos de aprobación del proyecto, decidimos solicitar que la mesa de diálogo técnico-política se constituya en febrero y trabaje por tres meses para intentar llegar a acuerdos que beneficien a todas las personas que habitan en Montevideo”, se indicó. Por lo tanto, los nacionalistas esperan que Cosse, junto a directores y técnicos de la IM, participen de la mesa de diálogo y pidan la prórroga para votar el préstamo del organismo internacional del crédito.

Las diferencias entre la oposición capitalina y la comuna se centraron en que blancos y colorados no comparten que se utilice parte del dinero del BID para el área de limpieza, por ejemplo para comprar camiones, ya que entienden que al pagarse a largo plazo no hay que realizar inversiones de ese tipo. Al monto de 70 millones de dólares ya gestionados, la IM sumó en dos instancias distintas 12 millones de dólares más, pero que saldrán del presupuesto y buscan atender las demandas de la oposición sobre más obras de saneamiento.

FA: la carta “dinamita puentes”

El edil del FA Martín Nessi señaló a la diaria que les llamó “muchísimo la atención el tono de la nota” del PN, porque es “irrespetuosa y falta a la verdad”, y puso como ejemplo de ello que se afirma que hubo diálogos de Cosse “carentes de transparencia”. “Por tanto, lo primero que nos parece es que no es la forma. Nosotros hemos guardado silencio ante algunos ataques públicos que hemos recibido, no sólo de la señora Raffo sino también de algunos de los ediles de la bancada del PN. Publicar una carta con estas características, en este momento, lo que demuestra es que el PN no tiene ninguna intención de negociar”, sostuvo.

Nessi remarcó que la IM el 11 de agosto presentó el proyecto a las cuatro bancadas de ediles, por lo tanto, “decir que la IM no ha tenido diálogo es falso”. Además, recordó que el 20 de diciembre de 2021 Raffo escribió un tuit en el que sostuvo que el proyecto “no tiene coherencia económico-financiera ni tampoco social” y por eso la bancada de ediles del PN no lo apoyaría.

El edil recordó que al otro día de ese mensaje hubo una sesión de la Comisión de Legislación ampliada en la Junta, solicitada por el PN, a la que asistieron los directores de la IM relacionados al proyecto; sin embargo, un día antes “Raffo estaba diciendo que no lo votarían”. “Entonces, esto nos confirma que, sobre todo de parte de la señora Raffo, no ha habido intención de que esto se vote en algún momento. Y lo que hacen es dejar de rehén de unas rencillas electorales, de política de bajo monto, al departamento de Montevideo y a sus ciudadanos”, sostuvo Nessi.

Además, subrayó que cuando desde la oposición se dice que el FA deja afuera del proyecto de saneamiento a 13 barrios, cerca de 80.000 ciudadanos, en realidad, en el monto original que se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas para que apruebe “estaban previstos todos estos barrios”, pero autorizaron 70 millones de dólares de los 120 millones solicitados.

“En un momento en que estamos intentando generar acuerdos, esta carta, de forma irrespetuosa, faltando a la verdad, dinamita puentes. Lisa y llanamente podemos entender hoy que ha sido la postura sistemática de la señora Raffo cada vez que sale a la prensa”, insistió. Por último, dijo que la bancada del FA analizará qué camino seguir, pero “claramente lo que busca esta nota no son acuerdos”, porque “desde la falta de respeto no hay acuerdos posibles”.