La Federación Ancap (Fancap) divulgó este lunes que recibió una intimación por parte de una escribana en representación de la compañía estadounidense Metro-Goldwyn-Mayer, que le daba 24 horas para dejar de utilizar la figura y música de la Pantera Rosa en la campaña por el Sí de cara al referéndum por la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

En el acta divulgada por Fancap, la profesional plantea que la firma es “propietaria de los derechos de autor de las obras registradas” de la Pantera Rosa. Especifica que “los derechos exclusivos” abarcan “la figura de la Pantera Rosa y el sonido propio de este cortometraje”. En ese marco, se solicita el “cese de forma inmediata de cualquier uso no autorizado” del personaje animado, y se reclama el retiro de “toda forma publicitaria, promocional o propagandística”. Para ello se da un plazo de “24 horas a partir del día de hoy [por ayer], bajo el apercibimiento del inicio de acciones legales”.

El presidente de Fancap, Gerardo Rodríguez, informó a la diaria que tras hacer consultas con abogados y una reunión con los sindicatos que integran la Comisión por el Sí, se decidió “respetar la intimación y dejar de usar la imagen”. Explicó que habrá cambios en el diseño de afiches y publicidad, aunque continuando con “una línea de comunicación que nos ha dado resultado”.

Es que, según su visión, fue exitosa la campaña desde la confirmación de la consulta popular que tuvo a “la Pantera Rosa como centro”, y “a falta de un mes y medio nos las vamos a ingeniar para que la campaña tenga el cierre que merece”. Sostuvo que esta prohibición es un capítulo más “de la lucha de David contra Goliat: se nos dijo no al pedido de una cadena [de radio y televisión al momento de juntar las firmas, que el gobierno no concedió]; no a extender el plazo de la recolección en medio de la crisis sanitaria; no a realizar actos en el estadio Centenario; no a usar pancartas en el carnaval; y ahora esto”.

Valenti versus Bordaberrry

“Nada menos que la Metro-Goldwyn-Mayer, la transnacional del león, se vino con todo a prohibir el uso de la Pantera Rosa. Qué triste debe estar el felino rosado ahora que tenía un revival. Nosotros no la utilizamos”, djio Esteban Valenti, encargado de la comunicación del Sí, ayer de tarde en su cuenta de Twitter, apenas se supo la noticia.

Una hora después, en la misma red social, el publicista subió la imagen de una jirafa rosada acompañada del siguiente texto: “Como estamos creciendo, el estudio de Bordaberry que representa a la transnacional Metro-Goldwyn-Mayer nos prohibió el uso de la Pantera Rosa”. Acto seguido, el exsenador colorado Pedro Bordaberry escribió un tuit respondiéndole a Valenti: “Mentiroso compulsivo, estás desesperado; no tengo nada que ver con estudio jurídico alguno; buscá por otro lado, nabo”.

El diputado colorado Felipe Schipani, uno de los coordinadores del No dentro de su partido, en diálogo con la diaria llamó a razonar “seriamente” sobre el tema: “¿A alguien le parece que un estudio jurídico de Uruguay puede convencer a la Metro-Goldwyn-Mayer, una multinacional del entretenimento, para que se meta a hacer una chicana política? Porque si razonamos en esos términos, de que acá hay una intencionalidad, sería que la Metro-Goldwyn-Mayer se estaría prestando para meterse en la campaña electoral de Uruguay. Es de locos”. Agregó que es “clarísimo” que hay un producto que es la Pantera Rosa, y la multinacional entiende “que se puede ver afectada su reputación, en la medida en que se identifique con una opción política”. Sostuvo que esa postura es “razonable” y “ocurriría en cualquier ámbito”.