El presidente Luis Lacalle Pou compareció este miércoles ante la Asamblea General para dar un “informe sobre la situación actual de nuestro país”, según la solicitud que emitió el 25 de enero. La presencia del mandatario en el Palacio Legislativo coincide con la finalización del segundo año de su mandato y es la segunda vez que comparece para dar un mensaje.

En su alocución, recordó que el 1º de marzo comenzó la primera etapa del plan de vacunación, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, priorizando “al personal de salud, a las personas más vulnerables, a los servicios esenciales”, pero se agregó “a todo el personal de la educación, del Inisa [Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente] y a las personas privadas de libertad”. “Ustedes saben que se impulsaron varias campañas a lo largo y ancho del país”, destacó.

Señaló que al planificar la vacunación se preveía un máximo de 30.000 dosis diarias. “No sólo llegamos a esa cifra, sino que con el esfuerzo y la logística se llegó a vacunar 60.000 personas por día”, subrayó. Agregó que, “gracias al despliegue logístico, Uruguay dio siete millones de vacunas y al día de hoy, 83% de los uruguayos cuenta con una dosis, más de 76% con dos” y hasta ahora “1.887.000 tienen la tercera dosis”. “Todos recordarán aquella predicción de que nos íbamos a quedar sin camas de CTI”, apuntó. Señaló que Uruguay duplicó las camas mediante el financiamiento del Fondo Covid.

En materia de políticas sociales, destacó que el refuerzo de las asignaciones familiares implicó un aumento de 127% de los fondos y dijo que en 2021 “se triplicó la población asistida a través del sistema de comedores” y llegó a 24.000 personas. También enfatizó que más de 12.000 personas se inscribieron como monotributistas en 2021, lo que, consideró, se debió a que “la gente sintió en la pandemia que el Estado era un palenque donde recostarse, y formalizarse tenía un sentido”.

Mencionó la inauguración de hogares para personas en situación de calle y dijo que este año se empezará a aplicar el Plan Accesos, que modifica el anterior Uruguay Trabaja y permitirá, dijo, la inserción sociolaboral de 3.000 participantes, que tendrán ingresos de 18.000 pesos. Otro dato que destacó fue el de las adopciones concretadas en 2021, que fueron 125, y dijo que fue “el mejor dato desde que se lleva registro, 2001 o 2002”.

Por otra parte, mencionó la creación de la Ciudad Universitaria Jorge Larrañaga, que permitirá albergar a entre 150 y 180 jóvenes del interior en Montevideo, anuncio que motivó el aplauso de todos los legisladores.

En temas relacionados con la educación, reiteró que las dificultades que generó la pandemia “también implicaron gastos, inversión”, y destacó que se mantuvo el sistema de alimentación gratuita durante todo el año.

Además, anunció que para 2030 buscará concretar un nuevo Hospital de Clínicas. Comentó que ha iniciado conversaciones con el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, y que el bicentenario de la Constitución de la República le pareció una “buena oportunidad para convocar a todos los uruguayos”, para “empezar ahora en temas que nos unen y sobre los cuales todos estamos de acuerdo”. “La Universidad, a través de su rector, nos ha dado el visto bueno para avanzar en estas negociaciones, y obviamente que vamos a convocar a todos los partidos políticos para tratar de tener un nuevo Hospital de Clínicas de regalo por el aniversario de la Constitución”.

Seguridad

Lacalle Pou apuntó que “no se trata de relatos ni de voluntarismo”, sino de “datos”, ya que “las cifras son contundentes, ha habido una mejora sensible en este aspecto”. En ese sentido, señaló que, para “no entrar en la discusión infértil” sobre la disminución de delitos y la asociación a las restricciones de movilidad de la pandemia, iba a comparar con las cifras de 2019 y apuntó que “los homicidios se redujeron 23%, las rapiñas y los hurtos casi 19% y 36% los abigeatos”. “Si bien hay una disminución de 1%, nos sigue azotando el flagelo de la violencia doméstica”, agregó.

A su entender, esto sucedió por tres condiciones: la mejora de equipamiento y el mayor despliegue territorial; la ley de urgente consideración (LUC), a la que calificó como “el escudo legal que necesita la Policía, porque la delincuencia está cada vez más armada y tecnificada”; y el “respaldo jerárquico y moral” para que toda “la cadena de mando” sienta que tiene apoyo del gobierno.

“Una especial mención merece el combate al narcotráfico”, apuntó. Lacalle Pou manifestó que en 2021 hubo “récord de incautación de pasta base: 1.196 kilogramos; récord de incautación de cocaína: 2.075 kilogramos; récord de personas indagadas, 4.673, y de condenados, 1.465, además de que tenemos récord de incautación de divisas nacionales y extranjeras. Insisto, en esta voz serena pero firme: no estamos hablando de relatos, estamos hablando de datos”, manifestó.

En cuanto a los centros de detención, manifestó que “al ser más eficientes en la condena las condiciones de reclusión se fueron deteriorando”. Por eso, manifestó, tienen previsto un llamado “para construir nuevas plazas en varios lugares del país”.

Política exterior

El mandatario dijo que “la pandemia cambió al mundo” y que la invasión de Rusia a Ucrania “está haciendo cambiar aún más la realidad mundial”. “Así fue que nos tuvimos que mover en las relaciones exteriores, y tendremos que estar atentos a lo que sucede en estos tiempos”, afirmó.

Aseguró que el gobierno apuntó a “seguir el camino de la apertura al mundo”, y recordó los planteos de flexibilización del Mercosur: “Ya hace muchos años que gobiernos del Partido Colorado, del Frente Amplio [FA], y ahora de la coalición, hemos hablado de la flexibilización; esta vez pasamos de las palabras a los hechos, y nuestro país ha avanzado formalmente en un estudio de factibilidad en conjunto con China, que esperamos terminar en breve y poder presentarlo a la sociedad”.

Además, destacó el inicio de “conversaciones formales con Turquía para ver si se puede avanzar en un TLC”, y mencionó que hubo “acciones puntuales”, como la firma de acuerdos o la solución de situaciones, en las que se coordinó la “estrategia con el sector exportador para así poder tener acceso a la mayor cantidad de mercados en países y regiones”.

Por otra parte, Lacalle Pou dijo que ha asumido “el firme compromiso de cumplir con lo pactado en el Compromiso con el País” y anunció que en caso “de obtenerse resultados satisfactorios en la economía” se cumplirá con “reducir el IASS y de aumentar las deducciones en las franjas más bajas del IRPF en el año 2023”. El anuncio motivó nuevos aplausos.

La economía: “dato, no relato”

Casi al final, el mandatario se refirió a la economía. “2021 está pautado por datos auspiciosos en lo que hace a la recuperación de la economía y el empleo. Las políticas públicas en general, y en particular la económica, estuvieron dedicadas a apuntalar la recuperación de la economía, fundamentalmente de las micro, pequeñas y medianas empresas; a atender a la población más vulnerable y asegurar todos los recursos necesarios a nivel sanitario”, subrayó. Destacó que la proyección de crecimiento de la economía es de 4,5% y la recaudación tributaria creció 7,1% respecto de 2020 y 4% en relación a 2019.

Lacalle Pou dijo que estas cifras demuestran que “se puede hacer una política económica responsable, que se puede sostener políticas sociales y aumentarlas; que se puede generar incentivos económicos para los emprendedores de todos los tamaños y se puede lograr resultados positivos en todos esos ámbitos”. “Vamos a terminar con esa falsa dicotomía. La discusión nunca fue –por lo menos, para nosotros– más o menos Estado, sino sobre cuidar los recursos públicos y ser justos al gastarlos o invertirlos”, subrayó. Resaltó que se trata de “dato, no relato”, ya que “se hizo una fuerte inversión social, se cumplieron los planes económicos y no se les metió la mano en el bolsillo a los uruguayos”. Terminada esta frase, los legisladores de la coalición y ministros del gobierno que estaban presentes se fundieron en un aplauso.

Visión del FA: “dos países diferentes” y “datos para sustentar un relato”

El discurso de Lacalle Pou no fue bien recibido en filas de la oposición, sobre todo la parte dedicada a la economía. El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, que estuvo presente en el Parlamento, dijo en una rueda de prensa que “vivimos realidades paralelas”, y agregó: “A todos los uruguayos nos descontaban 4% de IVA cuando usábamos nuestra tarjeta de débito y ahora nos descuentan 2%. A eso no sé cómo le llaman, pero seguro que es que aquellos que pagaban con tarjeta pagan más caro. Seguro hubo mayor recaudación por un cambio de metodología en el cálculo del IRPF y del IASS. De hecho, los impuestos fueron más de 1.000 millones de dólares. Esto es que la gente pagó más impuestos”, subrayó.

Agregó que en un mismo período, en pandemia, “algunos sectores de la sociedad uruguaya concentraron 3.000 millones de dólares en los bancos y a otros les cayeron los salarios, las jubilaciones y el poder de ingreso”. Pereira destacó que la gente con la que habla “no ve la realidad que ve el presidente”. “La gente va a comprar combustible y está más caro, va a comprar los productos al almacén y a la carnicería y están más caros, y cuando todo está más caro, no sé cómo podemos estar mejor. Vivimos en dos países diferentes. La gente con la que yo hablo no tiene ese bienestar que plantea el presidente”, insistió.

En tanto, el senador del FA Mario Bergara, exministro de Economía, en una rueda de prensa subrayó que discrepa con esa idea de que “acá no hay relato, sino sólo dato”, ya que “se eligen los datos para sustentar un relato”. “Es difícil hablar de que no hay relato cuando no se menciona la rebaja salarial, ni la rebaja de las pasividades, ni el aumento de impuestos ni de tarifas. ¿Qué relato se puede hacer de lo que está pasando en el país si se ignora o soslaya todas estas variables? Así que, desde ese punto de vista, no consideramos que se hayan tratado los temas que a la gente realmente le importan”, indicó. En cuanto a los anuncios del presidente, Bergara dijo que “no parece que tuvieran la relevancia y significación que uno podía esperar”.

Sobre que “no se les metió la mano en el bolsillo a los uruguayos”, Bergara dijo que “se trata de un eufemismo” como para decir que “no se subieron impuestos”, pero “acá está claro que se subieron impuestos, ya sea por devolver menos IVA con la compra con medios electrónicos, ya sea por el cambio de definición de las variables para el IRPF y el IASS”, por lo tanto, “se paga más y más gente paga más”, además del impuesto covid. “También el aumento de tarifas, que en general ha sido por encima de la inflación, en un contexto de rebaja salarial: por lo tanto, las tarifas pesan cada vez más en el ingreso de los hogares. Y ni hablar de la tarifa de los combustibles, que subió 36% en menos de un año, muy por encima del 8% de inflación y aún más por encima del 6,5% de aumento salarial”, finalizó.