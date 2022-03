La campaña por el Sí en Paysandú culminó con un acto en la zona conocida como Las Granadas, en un lugar estratégico, pasaje enclavado a mitad de camino hacia la costanera sanducera. Dirigentes nacionales, sindicalistas y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se hicieron presentes en la ciudad.

En diálogo con la diaria, Pereira señaló que “la militancia llenó el vaso y la gente lo está desbordando. Cuando la gente lo desborda es porque toma iniciativas individuales, agarra papeletas, habla con sus amigos, con sus vecinos, conversa en el supermercado, en el almacén, en la feria. Eso es lo que vemos que está pasando”.

Consideró importante “militar hasta última hora, hasta el domingo a las 20.00. Hay una veda electoral, pero eso no implica no poder hablar con el vecino, con el amigo, con el que tiene dudas. La veda no implica el silencio. No se puede hacer propaganda ni actos públicos. La campaña está a punto caramelo para revertir un proceso que era negativo hace algunos meses”.

Fue claro en expresar que si se derogan o no 135 artículos de la LUC, “el gobierno va a seguir siendo el mismo”. Abogó para que en el futuro haya una elección de medio término, porque “el gobierno ha fallado tanto, porque la gente ha perdido salario dos años consecutivos, los precios de la canasta básica han crecido como nunca, el precio de los combustibles creció por encima de la inflación”.

En horas de la tarde la caravana se concentró en la esquina de San Martín y Guayabos y partió con puntualidad a las 18.00. La gente se fue sumando durante el recorrido, en motos, bicicletas, autos, con la amenaza de lluvia que finalmente no se concretó.

El diputado emepepista Martín Pitetta narró su experiencia en la militancia hacia el referéndum, destacando el clima de respeto de la gente y acentuado en el interior departamental, donde la gente invitaba a los dirigentes a pasar a sus casas para escucharlos. “El gran tema para la gente era el aumento de los combustibles, por ahí le entrabas porque sube todo por los combustibles. [Eso importaba] Mucho más que educación y seguridad. Te decía la gente que [el gobierno] se inventó la guerra para subir los combustibles, no tiene goyete” detalló.

En la oratoria en el acto que precedió la parte artística se encontraban los dirigentes David Helguera, edil del Partido Colorado, y Sergio Rodríguez, militante nacionalista, ambos adherentes del Sí. Los exintendentes frenteamplistas Julio Pintos y Guillermo Caraballo también estuvieron en el cierre de campaña. Ambos fueron figuras clave para la militancia, al igual que la diputada Cecilia Bottino Fiure.