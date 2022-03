Festejos luego del triunfo del No, este domingo, en la plaza Independencia.

A las 22.00, con 87,5% de los votos escrutados, comenzaron a escucharse los primeros “ganamos” en el ballroom del hotel Radisson, donde desde la tarde se habían concentrado los partidarios del No. Cuando el senador nacionalista Gustavo Penadés dijo “ganamos”, en voz alta y firme, el clima tenso, las proyecciones personales y las especulaciones cesaron: enseguida comenzaron los festejos, los abrazos y las felicitaciones. El jingle de la campaña en defensa de la ley de urgente consideración empezó a sonar fuerte sobre las 23.00, y militantes y dirigentes de la coalición bailaron y cantaron. Como corolario de una noche de celebración, cruzaron la plaza Independencia para ver la conferencia del presidente, Luis Lacalle Pou, en una pantalla apostada fuera de la Torre Ejecutiva.

Más temprano, cuando el escrutinio de la Corte Electoral no había llegado a 70%, el clima era de incertidumbre y pocos se aventuraban a hacer comentarios a la prensa. Había mesas y sillas vacías en el salón, porque la mayoría estaba de pie, moviéndose, mostrándose las pantallas de los teléfonos entre sí y comentando los números que la Corte Electoral iba informando. Papel, lapicera y calculadora en mano, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez comentaba sus propias proyecciones a un público fiel que se sentó a su alrededor buena parte de la noche, y pasadas las 21.00 ya hablaba muy seguro del triunfo: “la ley no se deroga”, afirmó, porque los números indicaban que la mayoría de los departamentos habían votado menos al Sí que al candidato frenteamplista en el balotaje de 2019, Daniel Martínez.

Fue cuando se superó el 80% del escrutinio que se permitieron celebrar, y comenzaron a aplaudir las cifras por departamento que se iban proyectando en las dos pantallas gigantes que había en la sala. Salvo cuando le tocó a Montevideo, con una amplia diferencia a favor del Sí: entonces, predominaron los comentarios de sorpresa; “es un montón”, le dijo una mujer a la otra. Pero los datos de la capital no opacaron la celebración, y los dirigentes políticos se animaron a hablar: el presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional (PN), Pablo Iturralde, dijo a la diaria que con el triunfo del No la coalición queda “muy reafirmada”, y particularmente el PN, que a su entender “salió muy fortalecido de la campaña”.

“En la coalición, [la campaña] ha hecho que nos demos cuenta de que cuando llegan los momentos difíciles jugamos todos juntos, con confianza total y absoluta”, sostuvo Iturralde en rueda de prensa, y aunque remarcó que la campaña estuvo “plagada de falsedades, de mentiras, de fake news”, cerró su alocución con algunas palabras conciliadoras: dijo que podría citar a Wilson Ferreira, pero prefirió “citar a alguien del otro bando”, en referencia al general Liber Seregni, “quien dijo 'pensemos en la mañana siguiente'. Hay un 28 de marzo en el cual tenemos que seguir construyendo el país entre todos”, reflexionó, e invitó “a construir todos juntos un Uruguay pensando en el porvenir”.

Juan Sartori y Laura Raffo junto a militantes por el No, este domingo, en el hotel Radisson. Foto: Agustina Saubaber

“Yo soy de los que les gusta festejar, pero con orden y no hasta muy tarde, porque mañana hay que volver a trabajar”, dijo el senador nacionalista Juan Sartori en conversación con la diaria. El legislador dijo que con este resultado hoy “empieza un nuevo momento legislativo en el que dejaremos atrás estos cambios de la LUC, que fueron respaldados por la ciudadanía”, y calificó el triunfo del No como un “espaldarazo para que siga esa gestión adelante”. Sobre el estrecho margen por el que salió ganador el No, Sartori dijo que “todas las elecciones se ganan por muy poco” y que “no por haber ganado por unos pocos miles de votos hay que volverse soberbio y pensar que uno es dueño de la razón, sino escuchar a los otros lados”.

Desde filas del Partido Colorado (PC), Felipe Schipani afirmó a la diaria que el resultado victorioso para el No es “una derrota” para la oposición, que tiene “dos padres y una madre”: Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, intendente de Canelones, y Carolina Cosse, intendenta de Montevideo. Para Schipani, “el principal responsable” fue Pereira, porque “el FA no estaba muy convencido de esto y fue el PIT-CNT, presidido por Pereira, que de alguna manera arrastró al FA a la recolección de firmas”. “Asumió hace muy poco la presidencia del FA y ya cosechó la primera derrota”, resumió.

Por su parte, el expresidente Julio María Sanguinetti, quien recibió los resultados preliminares en la sede del PC, expresó: “El PC, como todos sabemos, ha vivido dificultades políticas importantes, pero en esta elección mostramos que fuimos decisivos”. “La causa en este caso es la gobernabilidad del país, la capacidad de transformar la educación, de seguir adelante con la seguridad ciudadana y de mantener la integridad del Estado, que es la esencia del PC”, afirmó.

Manini propuso “mirar en clave de país y no en clave de partido”

La sede de Cabildo Abierto (CA) estuvo poco concurrida por los jerarcas de su partido: cerca de las 19.30 arribó el senador y líder de la fuerza política, Guido Manini Ríos, y poco antes, el senador Raúl Lozano. Ambos en miras de esperar los resultados primarios y posteriormente dirigirse al hotel Radisson. Los demás parlamentarios se quedaron con sus agrupaciones en la capital del país y otros en el interior.

En diálogo con la diaria, Manini Ríos afirmó que, independientemente del resultado, hay que “mirar el país como políticas de Estado” y no “seguir en la lógica de que una mitad se opone a la otra mitad”, ya que, de lo contrario, “estamos siempre con un freno de mano puesto y no podemos avanzar hacia las soluciones que todos sabemos que son impostergables e imprescindibles”. En cuanto a este último punto, enfatizó que debería priorizarse a nivel legislativo una reforma educativa y de la seguridad social.

Manini remarcó que durante la campaña en la coalición “hubo mucha cohesión, mucha más coherencia de la que puede haber en otros temas”. En la misma línea, aseguró que la coalición “tiene buena salud y sigue para adelante cumpliendo con aquel compromiso con el país que firmamos en noviembre de 2019”. Por otro lado, consideró que el referéndum dejó en evidencia que en el país existen “dos grandes bloques”, y un “escenario de paridad”. En relación a ello, el senador dijo que es preciso “empezar a dialogar para encontrar las soluciones que el país requiere en clave de país, y no en clave de partido”.

Ya en el comando del No, y con un escenario más claro del resultado, Manini Ríos agregó a la diaria que sentía “satisfacción” por haberse ratificado una ley “que es buena”. “Al quedar firme la ley se puede seguir en el proceso de cambio”, concluyó. Cerca de las 22.30, Manini Ríos llamó a Lacalle Pou para felicitarlo y coordinar una reunión en los próximos días, según dijo, “para hablar de muchas cosas”.