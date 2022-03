No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El diputado del Frente Amplio Gerardo Núñez decidió pedir licencia de su actividad en el Parlamento y en el Partido Comunista del Uruguay (PCU), informó El País, luego de que este fin de semana se viralizara un posteo anónimo en la cuenta de Instagram @Varonesuruguay2, en el que una mujer relata haberse encontrado con el diputado en su casa, donde “terminaron pasando cosas que no tendrían que haber pasado. Cosas que no quería hacer y de alguna manera se aprovechó de mí”.

El lunes el diputado informó que se puso “a total disposición” de la Justicia ante la denuncia anónima de abuso sexual. “Dada la dimensión pública que ha tomado una publicación anónima a través de redes sociales que se la asocia a mi persona, me veo en la obligación de presentarme ante la Justicia para que se investigue como corresponde, quedando a total disposición de la misma”, escribió en su cuenta de Twitter.

El domingo la Comisión de Mujeres del PCU había emitido un comunicado en el que informó que se había tomado “conocimiento de una publicación anónima, en redes sociales, que, al parecer, refiere a un integrante de nuestro partido y del Frente Amplio”.

“La Comisión de Mujeres del PCU, al tomar conocimiento de un señalamiento, en este caso, hasta el momento anónimo, inmediatamente pone en funcionamiento los mecanismos partidarios correspondientes y, por otra parte, se pone a disposición para tramitar cualquier denuncia, si existiese, por cualquier vía que corresponda, tanto partidaria como legal”, sostiene el comunicado.

El secretario general del PCU, Juan Castillo, explicó a la diaria días atrás que el legislador presentó el caso ante la Policía para que se abra una investigación penal. Manifestó que la dirección del PCU hizo suyo el comunicado de la Comisión de Mujeres y estuvo a favor de que se presente ante la Justicia “de manera de dar las garantías a todas las partes. Es muy difícil, porque al estar en presencia de una presentación anónima y en las redes, no sabés a quién dirigirte. Es una situación extremadamente delicada, muy difícil de tratar, para ver cómo hacemos para proteger a ambas partes”, porque entienden que “ambas partes son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.

Según informó El País este miércoles, el PCU sugirió que se tomara licencia, mientras que el tema fue tratado en la Mesa Política del Frente Amplio el lunes. En ese ámbito no se tomó posición ya que por el momento no hay una denuncia concreta.

La diputada Micaela Melgar, integrante de la Comisión de Género del PCU, dijo a ese medio que a pesar del comunicado del domingo no se recibió una ampliación del testimonio que apareció en las redes sociales. “No logramos que nos llegara un hecho concreto explícito más que eso que dice que pasaron cosas que no tenían que haber pasado y que asumimos son de índole sexual, pero no lo explicita”.