El diputado del Partido Comunista del Uruguay (PCU) Gerardo Núñez informó este lunes que se puso a disposición de la Justicia ante una denuncia anónima de abuso sexual que se publicó en la cuenta de Instagram varonesuruguay2. “Me veo en la obligación de presentarme ante la Justicia para que se investigue como corresponde”, escribió en su cuenta de Twitter.

Dada la dimensión pública que ha tomado una publicación anónima a través de redes sociales que se la asocia a mí persona, me veo en la obligación de presentarme ante la justicia para que se investigue como corresponde, quedando a total disposición de la misma. — Gerardo Nuñez (@gera_nunez1001) March 7, 2022

En la publicación del 26 de febrero se dice que en 2021 Núñez invitó a una mujer a su casa y luego ella relata: “Llegado un momento me avanzó y yo le aclaré que no podía pasar nada, primero porque mi intención no era intimar con él”. Según la publicación, Núñez respondió que “estaba todo bien y que no hacía falta que aclare nada”. Más adelante se afirma: “Terminaron pasando cosas que no tendrían haber pasado, cosas que no quería hacer y que de alguna manera se aprovechó de mí”.

Este domingo, la Comisión de Mujeres del PCU emitió un comunicado en el que informó que se había tomado “conocimiento de una publicación anónima, en redes sociales, que, al parecer, refiere a un integrante de nuestro partido y del Frente Amplio”.

“La Comisión de Mujeres del PCU, al tomar conocimiento de un señalamiento, en este caso, hasta el momento anónimo, inmediatamente pone en funcionamiento los mecanismos partidarios correspondientes y, por otra parte, se pone a disposición para tramitar cualquier denuncia, si existiese, por cualquier vía que corresponda, tanto partidaria como legal”, sostiene el comunicado.

En relación a la denuncia, se señala que no han logrado que “se efectivice por ninguna vía, ni que esta se amplíe para poder ser considerada, sin embargo, recordamos que los mecanismos se encuentran a disposición y las denuncias pueden hacerse tanto por escrito como personalmente”.