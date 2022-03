No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

24 horas después de que el presidente Luis Lacalle Pou compareciera ante la Asamblea General del Parlamento para dar un discurso sobre su segundo año de gobierno, la cabeza del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a varios puntos del mensaje del mandatario. Como había adelantado apenas finalizó el discurso, Pereira, acompañado por varios legisladores de la coalición de izquierda, dijo que “vivimos realidades muy diferentes”.

“Yo no sé qué pueden pensar una maestra o un policía cuando les dicen que no les metieron las manos en el bolsillo, si en el primer año de gobierno perdieron 19 jornales. Es decir, trabajaron los mismos días que el año anterior, pero cobraron 19 jornales menos. El salario es con lo que vive la gente, es la realidad de las personas, al igual que las jubilaciones. En estos sectores tan vitales e importantes, como ayer fue marcado en el discurso del doctor Lacalle, esta fue la pérdida salarial calculada en días perdidos”, subrayó. Pereira llamó a imaginarse “lo que se habría dicho si las maestras hubieran parado 19 días”, pero “sin haber parado un solo minuto tuvieron 19 jornales perdidos”.

El presidente del FA agregó que las jubilaciones y las pensiones “también cayeron, al igual que los salarios, en dos años consecutivos”. Entonces, preguntó “cómo es que no se tocó el bolsillo de esas personas, si durante dos años cobraron menos salario del que tenían”, y subrayó que “100.000 uruguayos cayeron por debajo de la línea de la pobreza, y se dice que salieron 50.000 en el primer semestre de 2021”. Además, “las ollas populares pulularon por todo el país”, por lo tanto, “¿cómo es que a esa gente no se le afectó su bolsillo?”. “La política tributaria, que se había dicho que no se iba a tocar, en las primeras decisiones estuvo el descuento del IVA por tarjeta de crédito o de débito, que pasó de 4% a 2%. ¿No es poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados? Nosotros entendemos que sí, y que el discurso omitió a la mayor parte de los uruguayos, que son trabajadores, trabajadoras, jubilados y pensionistas”, subrayó.

Pereira explicó que al caer el poder adquisitivo, el consumo interno también lo hace, “como ha sucedido en Uruguay en 4,8%, y eso afecta a las pequeñas y medianas industrias, los comercios y las actividades agropecuarias de pequeña y mediana escala”. Puso como ejemplo el cierre de “muchas empresas vinculadas al turismo, al transporte de escolares, a las cantinas de los locales liceales y escolares”. “Entonces, claramente resulta inconsistente plantear que no hubo daño en el bolsillo de los trabajadores, porque fue fuertemente dañado”.

El presidente del FA subrayó que no se lo necesita a él para “traducirlo”, ya que cuando la gente va al almacén ve que la docena de huevos “vale más de 150 pesos, casi duplicando su valor en un breve lapso de tiempo”, mientras que el kilo de carne picada sale “cerca de 400 pesos” y “el litro de aceite, 120 pesos”. Además, recordó que el oficialismo en la campaña prometió que no iba a subir las tarifas, pero aumentaron por encima de 30%, al igual que lo hicieron los combustibles.

En resumen, Pereira subrayó que el discurso del presidente “ignoró las principales necesidades de la gente, que son su capacidad de ingreso, su salario y su jubilación”. También ignoró “la circunstancia de vulnerabilidad que están viviendo miles y miles de familias, entre ellas, las que se alimentaron durante todo este tiempo en ollas populares”. “Tal vez hoy no sean muy masivas las tomas que se están dando de las ollas populares, pero sigue habiendo miles y miles de uruguayos que para alimentarse diariamente tienen que ir a una olla popular”, subrayó.