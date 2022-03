El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, le presentó este lunes por la noche un informe al presidente Luis Lacalle Pou en el que se detalla la información con la que cuenta la secretaría de Estado en relación a las 50 denuncias de abuso policial que el Frente Amplio (FA) le pidió que investigara la semana pasada. En una rueda de prensa a la salida de su reunión en la Torre Ejecutiva, Heber dijo que no profundizaría en el contenido del informe, porque primero se lo iba a entregar al presidente del FA, Fernando Pereira, pero afirmó que de esos 50 expedientes, en 45 se formalizó al detenido y en ninguno de los casos hay policías formalizados.

“Corresponde que mandemos este informe que tenemos en el Ministerio del Interior (MI) directamente al FA, de modo tal que pueda hacer la evaluación”, apuntó el ministro. Según Heber, muchas de las denuncias “no las teníamos como abuso policial, hay acciones, detenciones, formalizaciones. De los 50 casos podemos adelantar que 45 fueron formalizados y condenados”. De todas formas, el ministro admitió que en los casos, más allá de la formalización de los detenidos, “puede haber” abuso policial y resaltó que 47 de los detenidos tenían antecedentes penales.

Según la información entregada al presidente, “hay 22 casos del año 2020 y hay 28 casos del año 2021, y hay dos casos [de los] que no hemos podido conseguir información”, aseguró el ministro.

Heber dijo que el FA le dio un plazo de un mes para presentar un informe pero tardaron una semana “en las averiguaciones que hicimos dentro del MI”, aunque señaló que “naturalmente puede existir denuncias que nosotros no tenemos registradas y que fueron directamente hechas en la Fiscalía y no tenemos acceso. Pero las 50 denuncias que tenemos muchas de ellas no son de abuso policial, pero no voy a profundizar en las mismas”.

Consultado sobre por qué presentar este informe a menos de una semana del referéndum sobre la ley de urgente consideración (LUC), dijo que el tema “lo metió el Frente Amplio cuando plantea estas 50 situaciones de supuestos abusos policiales para dar la sensación de que la LUC había generado abuso policial, y nosotros hemos salido diciendo datos del Observatorio del MI en donde hay menos situaciones de denuncia de abuso policial después de la LUC que antes. Ante esa situación, dimos la información”.

Según Heber, “nuestra acción es que hay casos en los que no nos tembló la mano para sacar gente que se comportó mal y tampoco nos tembló al respaldar a los que hacen las cosas bien. Hay que respaldar al que actúa bien y condenar y sacar de la fuerza a aquellos que se desvían de la conducta que establecen nuestra normas”.