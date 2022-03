No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La senadora Graciela Bianchi le exigió a Amanda Della Ventura durante una sesión de la Cámara de Senadores este miércoles que se quite el tapabocas rosado con una inscripción a favor del Sí a la anulación de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

“Los que estamos sentados acá, todos, no tenemos que estar identificados –y sobre todo en la presidencia del Senado– con ninguna opción política. Se lo solicito por el bien de la República”, dijo Bianchi mientras presidía la sesión. El accionar de la senadora nacionalista motivó que los legisladores del Frente Amplio (FA) se retiraran de la sesión en respaldo de Della Ventura.

Horas más tarde, en una conferencia de prensa, la senadora frenteamplista calificó al hecho como “lamentable” y manifestó que “no tendría que haber ocurrido”. Indicó que “no hay nada en nuestro reglamento de funcionamiento del Senado que diga que no se puedan usar. En realidad es una apreciación de la senadora que creemos que no contribuye justamente” al cuidado de la República, como “ella menciona”, porque “estamos justamente en un ámbito que, de por sí, es el ámbito donde las diferentes ideas se contraponen con respeto”.

La senadora del FA manifestó que “por supuesto” seguirá usando el pin, el tapaboca, la camiseta y el pañuelo rosado a favor del Sí. “Hasta el 27 los voy a usar”, afirmó.

La dirección de la Vertiente Artiguista (VA), sector al que pertenece la senadora Amanda Della Ventura, se reunió este miércoles de noche y manifestó su respaldo a la legisladora. En la resolución a la que accedió la diaria se advirtió que Della Ventura fue “objeto de un acto de prepotencia e inadmisible intento de censura por la presidenta en ejercicio de la Cámara de Senadores”, la senadora nacionalista Graciela Bianchi.

“No es admisible cualquier intento de limitar la expresión política en un cuerpo legislativo cuya composición y funciones son esencialmente políticas”, se señala en la resolución de la Vertiente Artiguista.

Por otra parte, el colectivo Resistencia Feminista difundió un texto en apoyo a Della Ventura, que fue firmado por 140 mujeres de distintos ámbitos, entre ellas, legisladoras como Cristina Lustemberg y Verónica Mato.

“Exigimos el respeto que merece y el pedido de disculpas correspondientes. No toleraremos violencias de ningún tipo contra una mujer, aun así cuando quien la inflija sea también mujer. Porque el ejercicio de la violencia de cualquier tipo es un instrumento del sistema patriarcal al que no escapan ni hombres ni mujeres y que no debe ser soslayado ni permitido”, señalan en el texto.