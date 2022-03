El presidente Luis Lacalle Pou estuvo este lunes en la inauguración de una nueva sede de la Universidad Tecnológica (Utec) en Minas, Lavalleja y en esa oportunidad se encontró con sindicalistas de la Federación de Ancap (Fancap) que reclamaban por la situación del pórtland en el país. El presidente de Fancap, Gerardo Rodríguez, lo abordó para plantearle que “en este momento en que para reactivar la economía todos los países apuestan a la inversión pública, la inversión en el pórtland es fundamental”.

El cruce entre Lacalle Pou y los sindicalistas tiene de fondo la decisión de las autoridades de buscar un socio privado para el negocio del pórtland, que en la empresa estatal da pérdidas desde hace años.

Rodríguez le dijo a Lacalle que fue “a Minas a inaugurar una obra fundamental para que los gurises no se vayan del departamento; lo primero que puede hacer para que no se vayan es no privatizar el pórtland en Lavalleja”. El sindicalista le reclamó que no han tenido una respuesta de Presidencia después de la propuesta que los trabajadores le acercaron para invertir en pórtland y agregó que en este momento la desocupación en Lavalleja y en Paysandú, donde hay otra plata de pórtland de Ancap, es de 13%, y que se debería apostar a la inversión pública.

Lacalle le respondió: “Es lo que hacemos nosotros. Récord de inversión pública. Pasa que están dando déficit hace años. Dejaron pudrir un horno y nunca te vi levantar la voz, nunca hablaste”.

En ese momento Rodríguez lo interrumpió para aclararle que el horno “no está podrido” y enfatizó que si se quiere que Ancap compita “con una empresa que recién se instaló y con tecnología de punta, tiene que hacer inversiones. El horno de Paysandú da trabajo a 1.000 personas y eso nos permite bajar el costo de producción de 150 dólares la tonelada a 100”. En ese momento, Lacalle Pou le aclaró que toda la inversión se hace con “recursos de los uruguayos” y que su propuesta es “hacer competitivo” el negocio.

Otro trabajador se acercó al presidente y le propuso llevar el tema al Parlamento, para que se discuta en ese contexto, algo que que presidente descartó al afirmar que el procedimiento del Ejecutivo es “legal y constitucional”. A esto Rodríguez le espetó que “va en contra de la voluntad del pueblo uruguayo que en 1992 y 2003 se expresó por mantener Ancap estatal y pública. La P de Ancap es de 'pórtland', usted lo está privatizando”. Agregó que al asociar Ancap a un privado “le van a entregar la riqueza de piedra caliza del Uruguay, 10.000 millones de dólares”.

Lacalle le repitió que el plan del gobierno es asociar Ancap para hacerla competitiva, no para privatizarla: “Nunca te vi quejarte de otras asociaciones. Hasta acá llegamos por muchos años. No vamos a privatizar, queremos que sean competitivos, si no se los van a comer como se los están comiendo. Los trabajadores no van a perder el laburo”, aseguró Lacalle Pou.

Por último, Rodríguez insistió en tener otra reunión para intercambiar sobre las diferentes posturas, y en ese momento Lacalle le dijo: “Con los sindicatos hablo, yo no tengo obligación de pedirle permiso, hablo porque son representantes de una parte. Cuando yo crea que tengo que hablar contigo, voy a hablar contigo. Fui a la Asamblea General y dije lo que íbamos a hacer, dije que íbamos a asociar Ancap, y tengo todo el derecho a hacerlo, después de muchos años de pérdida. Yo nunca te vi protestando por la pérdida”.