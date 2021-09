Desde que el martes el directorio de Ancap aprobara iniciar una ronda de consultas con firmas privadas interesadas en asociarse y asumir la gestión del negocio del pórtland, los sindicatos involucrados en esta operativa —la Federación Ancap y el Sunca, a raíz de que hay varias áreas tercerizadas— comenzaron acciones y analizan futuras medidas. El miércoles hubo una reunión en Paysandú, donde funciona una de las plantas de cemento de Ancap, entre autoridades del ente, el intendente local Nicolás Olivera —del Partido Nacional— y representantes sindicales.

“Nos transmitieron la decisión de la asociación con un privado, lo que incluye todas las plantas cementeras y el negocio del pórtland en forma integral, esto es la parte industrial, la comercial y la gestión. El porcentaje mayoritario [será del nuevo socio], por lo que para nosotros es lisa y llanamente una privatización”, dijo a la diaria Gerardo Rodríguez, presidente de la Federación Ancap (Fancap). En tanto el sindicato de la construcción (Sunca) mostró su “enfático rechazo a la privatización del recurso cementero, que es patrimonio del conjunto de los uruguayos, un recurso que tiene y seguirá teniendo demanda, como recurso estratégico para la industria de la construcción”.

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, defendió en Twitter y entrevistado por la radio Sarandí los pasos a realizar y recordó que el gobierno anterior había intentado una asociación con un privado para el pórtland. Explicó que “hace diez años el país tenía sólo dos jugadores” en el rubro, la firma privada Cementos Artigas y la estatal Cementos del Plata, pero las condiciones cambiaron: se aumentó la producción de Ancap pero ingresaron más empresas, por lo que se compite “por una torta cada vez más chica”.

Ante esto, el jerarca planteó: “El mercado del pórtland no es el uruguayo, es el regional. ¿Quién tiene las reservas para abastecer el mercado regional? Normalmente el Estado es menos eficiente que un privado. Primero por un tema de escala. También por un tema tecnológico. Y el futuro nos agarró”.

Stipanicic recordó que la anterior gestión de Ancap, que lideró Marta Jara, tuvo “conversaciones muy fuertes con empresas, en su momento,” para asociar la línea del pórtland, y se preguntó por qué el sindicato reclama ahora y no antes. “La diferencia no la entiendo. Por qué con uno sí y con otro no; no lo puedo comprender”, agregó.

Ancap cuenta con dos plantas de producción de pórtland, en Minas y Paysandú, y una tercera en Manga, centrada en aspectos logísticos. Además de la marca Cementos del Plata, que representa aproximadamente 38% del mercado, operan otras tres empresas: la firma Cementos Artigas, de capitales españoles y brasileños; Cimsa SA, que tiene como accionistas a Diego Godín y Diego Lugano; y la recientemente inaugurada Cielo Azul, que se transformó en la planta más grande del país, con una producción prevista de 600.000 toneladas al año, con miras a exportar a Brasil.

Según consignó El País, entre las cinco firmas que mostraron interés en iniciar negociaciones con Ancap están sus competidoras Cementos Artigas y Cielo Azul, además de las compañías argentinas Loma Negra y Cementos Holcim. El presidente de Ancap dijo al mismo medio que “para hacer inversiones ellos tienen que tener más mercado, entonces la clave es que vengan al mercado uruguayo como catapulta o complemento al mercado argentino y brasileño”.

En Twitter Stipanicic sostuvo que “claramente es mejor que un inversor traiga oportunidades de mercado para exportar”, y así realzar “el valor de la piedra de los yacimientos, que mientras estén bajo tierra, no es riqueza para la sociedad”. Además, aclaró que la propiedad de las canteras “es y será siempre del Estado, que da permisos de explotación”.

“No creemos las promesas”

Rodríguez, de Fancap, sostuvo que lo que quiere hacer Ancap es “una entrega total” del negocio del pórtland, porque “incluye las fábricas y el uso del sello Ancap”, además de los permisos para explotar la cantera de piedra caliza que posee el ente. Además de realizar asambleas con los trabajadores y la sociedad civil en Paysandú y Minas, este viernes el sindicato tendrá reunión de la mesa federal para discutir nuevas medidas.

Ya está definido que el martes los trabajadores de Ancap, de todas las áreas, realicen un paro general de 24 horas para reunirse en asamblea. Informó que se “coordina” con el Sunca y otros que integran la coordinadora de sindicatos de Ancap futuras medidas, y se trabaja en una movilización conjunta.

Si bien distintas voces del gobierno ratificaron que se buscará mantener los aproximadamente 550 puestos de trabajo que hay dentro del pórtland de Ancap, entre los públicos y privados, el sindicato descree. “Los compañeros del Sunca podrían ser colocados en otras áreas [de la empresa que se asocie al ente]. Eso es más una expresión de deseo que una propuesta. No creemos las promesas, van en sentido de otras que ha hecho el gobierno y no terminó cumpliendo”, dijo Rodríguez.