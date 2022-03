Una inspección y un informe posterior del Instituto Nacional de Colonización (INC) indica que el senador Guido Manini Ríos, su esposa, la ministra de Vivienda Irene Moreira, y el padre de ella, Roque Moreira, son “colonos propietarios”, y en la misma línea opinó este lunes la mesa de colonos. El informe refiere a un predio en Artigas que tiene unas 2.900 hectáreas afectadas por la Ley 11.029, que regula la tenencia a través del INC.

El senador y líder de Cabildo Abierto divulgó un comunicado en respuesta en el que afirma que el INC vendió parte del campo a su suegro en 1971 y se terminó la venta en 1975, y que en 1981 se suscribió el contrato entre Moreira y el INC por “el inmueble prometido en venta y el vendedor le transfirió la propiedad al comprador”.

En su declaración, Manini Ríos no presenta pruebas de que las tierras mencionadas hayan sido desafectadas del INC, para lo que se precisa una resolución del directorio del instituto aprobada por unanimidad. Dicha resolución no existe o al menos no se conoce, y en su comunicado el senador no la menciona.

Así las cosas, Mario Teddy, de la Mesa Nacional de Colonos, dijo a MVD Noticias que la situación de Manini Ríos y su familia es conocida desde hace tiempo y que no es el único caso de políticos en esta situación. “Es algo endémico, hay muchos políticos que tienen tierras y cada vez que se acerca una elección lo sacan a flote. Nosotros sabemos que eso pasa y nos olvidamos de todos”, opinó.

Según Teddy hay otros temas que preocupan más a la Mesa, como poder sentarse a negociar con las autoridades del INC “de los temas que atañen a los colonos y a los productores chicos, que los están sacando del campo”.

Sobre el caso en concretó admitió que “es algo que nos tiene acostumbrados y no le damos mucho realce, más allá de que es un tema que lo hablamos en los grupos de colonos. Yendo en concreto al caso del senador Manini, yo, que soy de Artigas, sé todos los indicios que hay -porque hay colonos en esa zona- de que esa sociedad del Palomar tiene tierras de Colonización, creo que es el padrón 511. El senador, la señora o su suegro, quien sea titular de eso, ellos son colonos”.