46% de los uruguayos considera que está mal que el Poder Ejecutivo haya extendido la concesión del puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen Natie hasta 2081, mientras que 23% opina que la decisión fue correcta, según la última encuesta de la consultora Cifra.

“El Poder Ejecutivo extendió la concesión del puerto de Montevideo a la empresa Terminal Cuenca del Plata-Katoen Natie hasta el año 2081. ¿Le parece bien o mal que lo haya hecho?”, fue la pregunta que le hicieron a 1.006 personas, y las posibles respuestas eran: bien, ni bien ni mal, o mal. Más de uno de cada cuatro de los encuestados no tiene una posición tomada.

El 25 de febrero de 2021 Presidencia firmó un acuerdo con la empresa portuaria por el que se le extendió por 50 años la concesión que ya tenían. En su momento, desde el gobierno aseguraron que con esta acción el Estado se evitó un arbitraje millonario, al mismo tiempo que la empresa se comprometió a invertir 460 millones de dólares en el puerto de Montevideo y a implementar rebajas en tarifas de hasta 30%.

Por otra parte, desde la oposición afirmaron que no hay argumentos jurídicos ni económicos para defender el acuerdo por parte del gobierno. El año pasado se llegó a interpelar al ministro Luis Alberto Heber, que antes de estar al frente de Interior lideró las negociaciones en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y en ese momento los legisladores del Frente Amplio aseguraron que había “aspectos muy oscuros en este proceso”. Para la oposición, bajo la amenaza de un juicio internacional “por un monto disparatado”, se le “entregó la llave del puerto” a la multinacional.

De la encuesta surge que las opiniones varían poco según la edad, aunque tienden a estar un poco más en contra las personas de edades intermedias que los más jóvenes y los más veteranos. Por otra parte, en relación a los diferentes niveles educativos, se destaca que entre las personas con más educación formal, 50% está en contra de la concesión y 24% a favor; mientras que entre la gente con menos educación formal las opiniones están divididas, “con un 33% que apoya la decisión del gobierno, casi otro tanto (28%) que no y una mayoría relativa (36%) que no tiene opinión”.

Las diferencias en las posiciones sobre la concesión del puerto son más grandes si se observa las preferencias políticas. Entre quienes votaron a la oposición en las últimas elecciones, 71% critica el acuerdo y 11% lo defiende. Para quienes votaron al gobierno en 2019, 32% entiende que es una decisión positiva, 31% que es negativa y 33% no tiene opinión. Los que votaron en blanco en las elecciones presidenciales son los que mayoritariamente no tienen una posición tomada sobre el puerto: 40% dijo que no opina, 32% que está mal y 25% que está bien.

En su informe la encuestadora detalla que con estos resultados se entiende que “la mayoría de la población que se considera con suficiente información para opinar está en contra de que se haya extendido la concesión del puerto a Cuenca del Plata hasta 2081”.

Asimismo, se concluye que “los líderes de la oposición parecen haber sido más exitosos en convencer a su electorado de las razones de sus críticas al acuerdo. Los líderes de la coalición, en cambio, no parecen haber sido eficaces en comunicar la necesidad del acuerdo o los beneficios que esperan que traerá, ya que un tercio de sus votantes no sabe si el gobierno hizo bien o mal en firmarlo y casi otro tercio considera que no fue una medida acertada”.