Pese a las intensas negociaciones que se dieron hasta hoy a la tarde, el préstamo de 70 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la Intendencia de Montevideo (IM) no será votado por la Junta Departamental. El edil del Partido de la Gente, Víctor Prado, quien faltaba que confirmara su posición, afirmó en su oratoria en la Junta que no votará el préstamo y fue aplaudido por los blancos, que esta mañana adelantaron mediante un comunicado que no acompañarían el proyecto.

En ese comunicado, los ediles nacionalistas señalaron que la “IM propuso destinar casi 70% de estos fondos a un proyecto de limpieza y sólo 30% a extender el saneamiento en los barrios más necesitados. De hecho, las obras de saneamiento planteadas por la IM beneficiarían únicamente a 2.000 vecinos, cuando en el Plan Director de Saneamiento y Drenaje Pluvial de Montevideo se preveía que en este quinquenio se extendieran a 80.000 vecinos”.

En ese sentido, apuntaron que es necesario extender las obras de saneamiento y utilizar los fondos para obras de infraestructura “que perduren en la ciudad, ya que esta deuda será pagada por todos los montevideanos durante 25 años”.

El Partido Nacional había propuesto reasignar 25 millones de dólares previstos para la compra de camiones y contenedores a las obras de saneamiento, pero la IM “no aceptó incrementar de manera sustancial ni la cantidad de barrios ni la cantidad de vecinos que recibirían obras”.

Prado, que hasta hoy a la mañana no sabía si acompañaba o no el préstamo, dijo en rueda de prensa que se debe “a la coalición de gobierno a la cual apoyamos y defendemos”, entonces “queremos darle nuestra opinión a la bancada del presidente primero”.

También señaló que “las puertas jamás van a estar cerradas” y que “si esto no llega a salir, porque la coalición votaría distinto, habrá un plan B, digo yo, pero nosotros nos debemos primero a la gente que nos acompañó con muchos votos”.

Al ser un proyecto que abarca a otras administraciones, se requería de una mayoría especial en la Junta Departamental, por lo que el Frente Amplio necesitaba tres votos de la oposición y sólo tenía dos confirmados, del sector Ciudadanos, del Partido Colorado. El préstamo era para financiar un plan de saneamiento y limpieza para el departamento.