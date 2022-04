No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El presidente de la Cámara de Diputados, Ope Pasquet, cuestionó este jueves la conveniencia de que Uruguay firme un tratado de libre comercio (TLC) con China, debido a la relación que este país tiene con Rusia. A él se sumaron otras voces de ese partido, como el secretario general Julio María Sanguinetti y el ministro de Ambiente, Adrián Peña.

Pasquet envió una carta al director del semanario Búsqueda, en la que señala que “en este nuevo escenario internacional, un TLC entre Uruguay y China no significaría lo mismo que hubiese significado hace uno o dos años”, a raíz de la invasión rusa a Ucrania. “Vuelven a soplar vientos de guerra y no se sabe cuál será su intensidad, ni su dirección, ni su duración”, advierte.

En la misiva se preguntó si durante este conflicto, y a raíz de las negociaciones por el TLC con China, “vamos a cambiar nuestros alineamientos históricos, pasando del lado de los amigos de Ucrania al lado de los amigos de Rusia”.

El presidente de los diputados señaló en la carta enviada a Búsqueda que no se puede decir que “un acuerdo comercial no tiene por qué tener consecuencias más allá de lo estrictamente comercial o económico”, ya que “un TLC tiene siempre un componente político”. “En este caso nos estamos refiriendo a un acuerdo entre un país de 1.400 millones de habitantes y otro de 3,5 millones de habitantes. Es evidente que el país más poblado del planeta no le otorgará a Uruguay la posibilidad de acceder libremente a su inmenso mercado, a cambio de la posibilidad de acceder al mercado uruguayo”, consideró.

Pasquet concluyó que si el TLC con China se acordara por fuera del Mercosur, en un momento de guerra en Europa y una potencial segunda Guerra Fría, dejaría a Uruguay “en la vereda de enfrente a los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, y nos distanciaría de Brasil y de Argentina, para acercarnos a una superpotencia cuyo régimen político y valores fundamentales son muy distintos de los nuestros”.

Con ese panorama planteado por Pasquet, el secretario general colorado y expresidente Julio María Sanguinetti opinó en diálogo con El Observador que en la discusión internacional han reaparecido conceptos abandonados como la geopolítica y la seguridad nacional.

Según el expresidente, China –gran ganador de la globalización comercial– queda en una situación compleja debido a su cercana relación con Rusia. “Y eso, naturalmente, no nos deja indiferentes”, agregó.

Para el secretario general colorado es un buen paso el acercamiento de Uruguay con China, de hecho recordó que fue en su mandato cuando comenzaron las conversaciones bilaterales. Sin embargo, “lo que plantea Pasquet es un tema de preocupación general, que no debe dejar de tenerse en cuenta”, añadió.

Por su parte, el ministro de Ambiente, que pertenece a Ciudadanos como el diputado, indicó en diálogo con el mismo medio que “lo que hace Pasquet es una reflexión en voz alta. Mirando en perspectiva la situación actual, todo lo que dice está claro”. Peña marcó que la postura de Pasquet no es la del Partido Colorado porque no ha habido una discusión a la interna y resaltó que está en una situación “incómoda” en tanto su cartera es parte del proceso de negociación.

Sin embargo, dijo que la postura de Pasquet constituye “un análisis razonable” y apuntó a que sería necesario que los partidos de la coalición tuvieran más acceso a los avances del estudio de prefactibilidad sobre el tratado. “Por ahí los socios necesitan más información de los detalles del eventual acuerdo, y conversar más sobre todos los puntos que señala Pasquet”, afirmó y opinó: “Quizá su preocupación es que se precipite la firma sin esa información”.