El voto decisivo para que el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la Intendencia de Montevideo (IM) no prosperara fue el del edil Víctor Prado, que se define a sí mismo como “independiente” dentro del Partido Nacional (PN), pero que responde y trabaja junto a Daniel Peña, dirigente del Partido de la Gente.

Prado aclaró a la diaria que no es del Partido de la Gente y explicó que “la confusión” se debe a que su agrupación había “perdido el número” 4, “histórico” del PN en la Corte Electoral, “por un error administrativo” y que el diputado Peña “se hizo con el número” y por eso comenzaron a trabajar juntos, más allá de que no tienen contacto alguno con el fundador del Partido de la Gente, Edgardo Novick.

Peña aseguró en diálogo con la diaria que hicieron “los máximos esfuerzos para intentar que se llegara a buen puerto” en la negociación con la IM, pero no se alcanzó un acuerdo. Según detalló, en enero habían presentado una propuesta particular sobre saneamiento y recolección de residuos, pero no tuvieron “más novedades” desde esa primera reunión. Luego tomaron una postura “en clave coalición”, por lo que no intentaron negociar más, hasta que “los últimos acontecimientos de Ciudadanos hicieron rever las posiciones”.

La agrupación del Partido Colorado liderada por el ministro de Ambiente, Adrián Peña, mandató a sus ediles a votar a favor del proyecto y, por lo tanto, a ir contracorriente de lo decidido por la coalición, ya que el plan de la IM iba en línea con las políticas medioambientales aprobadas por el ministerio.

Así las cosas, Peña y Prado se propusieron “reflotar la propuesta inicial”, pero “lamentablemente estaba lejos la disposición de la intendencia”, opinó. Peña aclaró que lo que se les planteó a los negociadores de la IM fue incluir en el plan una obra de saneamiento en Lezica sur, un proyecto que abarca unas cuatro manzanas y que está pendiente desde 2018. “La intendencia contestó que estaba muy lejos de llegar a eso y hubo algún tipo de propuestas, pero se tomó la decisión de acompañar el argumento de la coalición”, subrayó.