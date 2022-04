El Frente Amplio (FA) planteará en la primera quincena de mayo un llamado en régimen de comisión general a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el equipo económico del gobierno para que den explicaciones sobre la estrategia de contención de los precios, según informó El Observador y confirmó la diaria. Si bien no se descarta la convocatoria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, la oposición entiende que esta medida podría ser insuficiente a los efectos de conseguir respuestas de las autoridades sobre la situación de la inflación y la caída del poder adquisitivo, e incluso prevén interpelar a Arbeleche si el oficialismo no presta sus votos para el llamado en régimen de comisión general.

“Si tenemos que interpelar, vamos a interpelar”, dijo a la diaria el diputado del Movimiento de Participación Popular Sebastián Valdomir, y explicó que el principal objetivo de la medida es que el MEF rinda cuentas “acerca de qué es lo que va a hacer con relación al tema de que la inflación está por fuera del rango meta; que la disparada de precios en la canasta alimentaria es mayor que el IPC general –cuyo promedio es de 9% pero la canasta aumentó 13%–; que nos están enviando proyectos de ley que son por 60 días, cuando todo el arco del oficialismo –el Partido Colorado, Cabildo Abierto– está presentando medidas mucho más profundas y extensas en el tiempo”. “Queremos saber qué es lo que van a hacer con relación a esta escalada de precios, porque salarios, jubilaciones y pensiones no aumentan y el ingreso de los hogares está planchado con relación a la evolución de los precios”, afirmó.

Valdomir agregó que “una cosa no quita la otra” y que la convocatoria a la Comisión de Hacienda, que él integra, no se descarta. El problema de este tipo de instancias, señaló, es que “el relacionamiento entre la coalición oficialista y la oposición, particularmente en la Comisión de Hacienda, está en un momento de relacionamiento político bastante complejo” y que no se dan los espacios para el intercambio. “El ejemplo más notorio del tema”, apuntó, fue el tratamiento del proyecto del gobierno para la exoneración de IVA a los panificados y los fideos al Parlamento, que se envió a esa comisión y salió “exprés”. “Ni siquiera se le puede hacer una pregunta al oficialismo; yo pregunté a cuánto asciende la renuncia fiscal y no lo sabían decir”, sostuvo.

El legislador frenteamplista consideró que “cuando el Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley al Parlamento tiene que estar dispuesto a que algún ministro o subsecretario venga, explique y responda. Ese es el tratamiento adecuado en un trabajo en comisión”, manifestó. En ese sentido, apuntó que con los últimos antecedentes, si se llama a Arbeleche a la comisión solamente, “lo que va a pasar es que le vamos a hacer algunas preguntas, el oficialismo va a decir que queda satisfecho con las respuestas, y va a quedar ahí”. Por eso, es necesario “el régimen de comisión general, donde van otros legisladores y es en el Pleno”, argumentó.

Para hacer un llamado en régimen de comisión general, se requieren los votos de la mayoría absoluta de la Asamblea General, por lo que el FA necesita necesariamente del apoyo del oficialismo. Valdomir recordó que la última vez que se intentó esta iniciativa no se consiguió, y terminó con la interpelación del ministro del Interior, por entonces de Transporte, Luis Alberto Heber.

Consultado por la diaria respecto del planteo del FA, uno de los coordinadores de la bancada nacionalista, el diputado blanco Álvaro Viviano, respondió: “No deja de sorprenderme, porque una iniciativa en ese mismo sentido y con los votos de los legisladores de la coalición ya se está tramitando” en la Comisión de Hacienda, sostuvo. Viviano dijo que “salvo que reine algún grado de confusión en la oposición o se esté buscando generar algún ámbito de mayor presión al gobierno”, no se “comprende” la medida. “Hay una convocatoria que está en proceso y contó con los votos de la propia oposición”, reiteró el diputado, que calificó el anuncio del FA como “apresurado y fuera de contexto”.

Si la oposición sigue adelante con la decisión y plantea formalmente el llamado en régimen de comisión general, “lo evaluaremos”, apuntó Viviano, pero aclaró que, en su opinión, se trata de “una señal de presión al gobierno” que el FA quiere dar. Rechazó los argumentos de Valdomir por “inconsistentes”, y consideró que “las verdaderas razones son otras: buscar un espacio para intentar generar un debate de mayor porte y generarle presión al gobierno”.