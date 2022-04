“Los ediles del Partido Colorado [PC] que votaron negativamente hicieron lo que tenían que hacer, lo que hizo la coalición de gobierno. Hubo algún sector del partido que tomó un camino diferente, que no es el que tomó el partido ni la coalición. Allá ellos con sus responsabilidades”, dijo el viernes el colorado Walter Verri, del sector Batllistas, subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, sobre la votación –fallida ante la falta de apoyos– del préstamo del Banco Interamericana de Desarrollo (BID) en la Junta Departamental de Montevideo.

Al Frente Amplio (FA) le faltó un voto para aprobar el préstamo, ya que los dos ediles del sector Ciudadanos, del PC, lo apoyaron, como pidió Adrián Peña, titular del Ministerio de Ambiente, del mismo sector. Verri señaló que a Ciudadanos “todavía le quedan resabios del talvismo” –Ernesto Talvi fundó y lideró el sector hasta su salida de la política– y resaltó que votar el préstamo no era “la decisión del PC”. “Los ediles que votaron negativo fueron por el camino que el partido aconsejaba”, insistió.

Sin embargo, el diputado de Ciudadanos Felipe Schipani subrayó a la diaria que el PC “no tomó posición” orgánica sobre el préstamo del BID y resaltó que lo dice “con fundamento”, porque es el secretario general departamental de Montevideo de su partido.

“No tomamos posición ex profeso. Obviamente, el Comité Ejecutivo Departamental y el CEN [Comité Ejecutivo Nacional] en su momento trataron el tema, pero no nos pronunciamos porque éramos conscientes de que la bancada de ediles tenía posturas diferentes. Entonces, haberse pronunciado hubiera significado que la mitad de la bancada de ediles –en un sentido o en otro– no hubiera tomado la recomendación que el partido hubiera hecho. O sea que, deliberadamente, el PC no se pronunció”, aclaró Schipani. Sobre los otros comentarios de Verri y la alusión al “talvismo”, Schipani dijo que prefería no opinar “en aras de la unidad partidaria”.

El diputado colorado Conrado Rodríguez, de Batllistas, también subrayó a la diaria que el CEN del PC no llegó a definir una postura partidaria, sino que allí se expusieron las dos visiones y “quedó claro quiénes defendían una y quiénes defendían otra”. “Yo defendí no votar el préstamo desde el principio, el año pasado. Así que a nadie le podía causar sorpresa esa posición. El PC no llegó a definir una postura”, insistió.

Además, Rodríguez señaló que no cree que exista una polémica interna en el PC a partir de la votación del préstamo del BID, ya que el partido dio “una muy buena demostración de trabajo en unidad partidaria” durante la campaña del referéndum sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración y el CEN colorado “en general viene actuando en un marco de unidad”. Igualmente, señaló que es “notorio” que hay temas en los que han tenido diferencias, como en las propuestas para paliar la suba de precios, pero eso no implica “un enfrentamiento”.

Zubía: “La conversación la tendríamos que haber tenido antes”

El diputado colorado Gustavo Zubía, de Tercera Vía, subrayó a la diaria que hubo “muchas conversaciones” sobre el tema del préstamo, aunque él no estaba “arriba del sartén”. De todos modos, resaltó que está conforme con el resultado de la votación, porque “una cosa es la limpieza” y otra es todo el armado de la red de saneamiento.

Para el diputado, la primera es una “función básica” de la comuna capitalina, por lo tanto, “la tiene que pagar” la Intendencia de Montevideo “y todavía tiene recursos para hacerlo”. “Así que estoy muy conforme con la postura de mi edil, Leonel Aguirre, que se mantuvo hasta el final, por encima de todas las invitaciones a votar de otra forma. Y ojalá de futuro se plantee el tema del saneamiento, que sí es para acompañar”, señaló.

Además, subrayó que “cada uno tiene derecho a votar lo que quiere” y él no es partidario de las “unanimidades forzadas”. Así las cosas, le molestaron “un poquito” algunos tuits de un compañero del PC que daba a entender que no votar positivamente el préstamo “era poner el palo en la rueda o tomar a la población de Montevideo como rehén”.

Zubía hizo alusión a lo que escribió en Twitter el diputado colorado Ope Pasquet (Ciudadanos), en apoyo al ministro Peña y a los dos ediles de su sector, que votaron el préstamo. Pasquet señaló que “no se puede gobernar el país ignorando a Montevideo” y que no le declararon la “guerra santa” al FA “ni a nadie”, ni toman “de rehén a los montevideanos por motivos políticos y especulaciones electorales”. “La estrategia del palo en la rueda no es la nuestra”, aseguró.

Por otra parte, Zubía dijo que los argumentos que esgrimió Peña en la carta que les mandó a los ediles del PC para votar a favor a él no lo convencieron, y además “no hubo las conversaciones previas debidas”, ya que el ministro lo llamó por teléfono “el día antes” de que se votara. “El tema venía de mucho tiempo atrás. Creo que estaban expectantes de otros votos que pudieran salir favorables, que no salieron. Conversé con Peña el día anterior, educadamente, pero si quería haber un convencimiento de las otras posturas del partido, esa conversación la tendríamos que haber tenido mucho antes”, finalizó.