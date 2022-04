El presidente Luis Lacalle Pou dijo este martes que está a favor de la reelección presidencial, aunque no para la elección siguiente, para evitar que la discusión del tema tenga “nombre y apellido”. Tras esto, distintas voces de la coalición consultadas por la diaria plantearon que no está en agenda y se manifestaron en contra de la reelección presidencial.

Durante una rueda de prensa en Soriano, donde se celebró el acto por el Desembarco de los 33 Orientales en la playa de la Agraciada, el presidente fue consultado y sostuvo que, en primer lugar, “ahora no”. “Si un país quiere discutir si cree o no en la reelección, [el debate] no podría tener cara. Supongamos que hay uruguayos que creen en la reelección, bueno, pero no podría ser en la elección que viene, tendría que ser para la otra, porque si no, tiene nombre y apellido”, explicó.

Luego de esto, afirmó que está a favor de las reelecciones presidenciales. “Yo soy reeleccionista. No estoy de acuerdo con hacerlo ahora, pero conceptualmente soy reeleccionista: dos períodos, afuera y bailando”.

“No está en nuestra mesa de trabajo” la intención de buscar una reforma que permita la reelección, explicó igualmente Lacalle Pou. Hizo alusión a “una carta” y que “se armó una bola” a partir de eso, en referencia a una publicación del 17 de abril en “Ecos”, la sección de cartas de los lectores del diario El País, en la que un usuario no identificado –usó el seudónimo “Un conejo blanco”– planteó “pensar la factibilidad de otro período para Luis Lacalle Pou”.

Bianchi: “Evitar la reelección”

Dos senadores del Partido Nacional (PN) cercanos a Lacalle Pou, como Sebastián Da Silva y Graciela Bianchi, ratificaron en diálogo con la diaria que el tema no está en la agenda ni de la colectividad ni del círculo cercano al presidente.

Da Silva manifestó que “hoy los problemas son otros”, y que las prioridades “no van por una reforma hacia la reelección”. El senador aseguró que “no hay acciones tendientes a instalar el tema” y consideró que sería “impracticable” una reforma constitucional como la que se requiere para este fin, dadas las dificultades que acarrea para su aprobación.

Por otro lado, Bianchi dijo que no ha estado “para nada” en la agenda del PN, “en ningún círculo ni más cercano ni más lejano” al presidente. La senadora apuntó que “para Uruguay ese es un tema más que laudado”, ya que, en su opinión, “está en el ADN de los uruguayos evitar la reelección” de manera consecutiva.

Domenech: “No atornillarnos en los sillones”

En un sentido similar se expresaron otros senadores de la coalición de gobierno. Consultado el senador colorado Germán Coutinho, planteó: “Uruguay no es reeleccionista, y creo que el sistema ha sido bueno, positivo. En muchos casos nos ha diferenciado de países reeleccionistas, como Argentina. No es algo que tenga en agenda ni previsto impulsar”.

El senador colorado Raúl Batlle subrayó a la diaria que Uruguay tiene una tradición “muy fuerte” de no tener reelección, y por eso los períodos de gobierno son de cinco años, a diferencia de otros países. “Nuestro sistema funciona bien así, es un período bastante largo, que ni siquiera tiene elecciones a mitad de turno. Da para que un gobierno pueda hacer bastantes cosas y, como ya hemos visto con el Frente Amplio, no molesta que no haya reelección: si te va bien, vas a volver a ganar. [José] Mujica no sólo hizo ganar de nuevo al FA porque era Mujica sino porque a Tabaré Vázquez le había ido bien [en su primer período], si no, no ganaba. Y lo mismo el Partido Colorado durante varias décadas”, indicó Batlle. Por lo tanto, subrayó que no apoyaría la iniciativa de la reelección, porque, además, “Uruguay es muy chico para concentrar tanto poder durante diez años en una sola persona”.

En tanto, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech dijo a la diaria que tampoco es partidario de la reelección, porque le parece buena la alternancia de los presidentes y eso en Uruguay “ha sido beneficioso”. “Tiene que haber una rotación, no podemos atornillarnos en los sillones”, finalizó.