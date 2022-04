El presidente Luis Lacalle Pou dijo este martes que está a favor de la reelección presidencial, aunque no para la elección siguiente, para evitar que la discusión del tema tenga “nombre y apellido”.

Durante una rueda de prensa en Soriano, donde se celebró el acto por el Desembarco de los 33 Orientales en la playa de la Agraciada, y previo a la reunión que mantendrá por la tarde con su par ecuatoriano Guillermo Lasso, el presidente fue consultado por el tema y sostuvo que en primer lugar, “ahora no”. “Si un país quiere discutir si cree o no en la reelección, [el debate] no podría tener cara. Supongamos que hay uruguayos que creen en la reelección, bueno, pero no podría ser en la elección que viene, tendría que ser para la otra, porque si no, tiene nombre y apellido”, explicó, y añadió que tiene “muchas ocupaciones como para andar dedicándome a una reelección”.

Luego de esto, el presidente afirmó que sí está a favor de las reelecciones presidenciales. “Yo soy reeleccionista. No estoy de acuerdo con hacerlo ahora, pero conceptualmente soy reeleccionista: dos períodos, y afuera y bailando”.

“Leí una carta y por suerte se armó una bola chica y no corrió mucho, pero no está en nuestra mesa de trabajo” la intención de buscar una reforma que permita su reelección, explicó Lacalle Pou. La carta a la que se refería el presidente fue publicada el pasado 17 de abril en Ecos, la sección de cartas de los lectores del diario El País. Se titula “La vara muy alta” y está firmada por Un conejo blanco, un lector que, según pudo constatar la diaria, entre 2021 y 2022 publicó 41 cartas en esa sección, promediando 1,4 publicaciones por semana, casi como si fuera un columnista más.

En la carta, Un conejo blanco sostiene que Lacalle Pou “está dirigiendo una gestión gubernamental con altísimo nivel” y dejando “la vara muy alta” para las elecciones de 2024. En este sentido, señala que “el continuismo del gobierno de coalición es una necesidad imperiosa” y que el Frente Amplio presenta “dos candidatos que dominan ostensiblemente su liderazgo partidario y que trabajarán como nunca para superarse en su gestión al frente de las dos mayores intendencias del país”.

Por este motivo, el autor de la carta, de 425 palabras de extensión, se pregunta si “será el momento de creer que el Uruguay merece otro período de gobierno de una figura política indiscutible” y propone “pensar la factibilidad de otro período para Luis Lacalle Pou”.

la diaria consultó a dos senadores del Partido Nacional (PN) cercanos a Lacalle Pou, como Sebastián Da Silva y Graciela Bianchi. Ambos ratificaron que el tema no está en la agenda ni de la colectividad ni del círculo íntimo del presidente.

Da Silva manifestó que “hoy los problemas son otros”, en el sentido de que las prioridades “no van por una reforma hacia la reelección”. Afirmó que “es mucho más” importante actualmente “el tema de bajarle el IVA a la polenta y al aceite que la reelección” presidencial. El senador aseguró que “no hay acciones tendientes a instalar el tema”, y consideró que sería “impracticable” una reforma constitucional como la que se requiere para este fin, dadas las dificultades que acarrea para su aprobación.

Por otro lado, Bianchi dijo que el tema no ha estado “para nada” en la agenda del PN, “en ningún círculo ni más cercano ni más lejano” al presidente. La senadora apuntó que “para el Uruguay ese es un tema más que laudado”, ya que, en su opinión, “está en el ADN de los uruguayos evitar la reelección” de manera consecutiva.