Este jueves el semanario Búsqueda publicó una entrevista con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en la que señaló que el 1º de mayo, Día de los Trabajadores, estará en la primera fila del acto que organiza el PIT-CNT: “Voy a ir. Como siempre. Como hace más de una década, siendo diputado, siendo senador de la oposición. Siempre fui y ahora, siendo gobierno, no tengo por qué dejar de ir”, sostuvo. Agregó que va a escuchar “con el mismo respeto” que espera “recibir”, y subrayó que “hay que tener las orejas abiertas para escuchar todas las campanas, todos los reclamos”. Por último, admitió que su presencia ese día puede causar “incomodidad” entre los sindicalistas, pero “sería poco explicable no ir”.

Ante esto, Gabriel Molina, integrante del Secretariado Ejecutivo de PIT-CNT, dijo a la diaria que ellos no invitan a nadie, por lo tanto, “todo el que quiera ir” al acto del 1º de mayo, “que vaya”, y agregó que “evidentemente, se va a comer el discurso nuestro completo, muy cómodo no va a estar”. “Nosotros no lo tomamos ni bien ni mal. Los que quieren ir van. Nadie le va a prohibir a Delgado que vaya, pero es claro que se va a tener que comer todo lo que vamos a decir”, insistió.

Molina agregó que es evidente que el gobierno “se va a comer algún palo” en la proclama. Señaló que empezaron la discusión sobre su contenido en la reunión pasada del Secretariado Ejecutivo y que esta continuará el martes, pero “evidentemente, el contexto nacional va a estar arriba de la mesa”, y es “más que evidente” con la confirmación de que la ley de urgente consideración “va a seguir para adelante, y con el aumento de los combustibles” y demás productos. Por lo tanto, sostuvo, es claro que el discurso “va a estar centrado por ahí”.

En tanto, Gerardo Rodríguez, presidente de la Federación Ancap (Fancap), señaló a la diaria que “siempre que vaya cualquier gobernante al acto de los trabajadores es bueno”, porque los trabajadores no están en el PIT-CNT “por un partido político” y reciben “a todos los dirigentes de todos los partidos”. “Nosotros somos respetuosos de los que piensan diferente; es la esencia de la democracia. Incluso, Delgado opinó sobre mí hace pocos días, me descalificó desde el punto de vista personal, pero yo no voy a entrar. Tenemos diferentes ideas, pero respeto a las personas, no voy a entrar en la misma que hace él, de descalificar”, sostuvo, y opinó que la posible presencia de Delgado en el acto del 1º de mayo sería una “señal de fortaleza de la democracia”.

Además, Rodríguez recordó que hace pocos días, cuando hubo una intervención en la antorcha de la refinería de La Teja por la campaña del Sí, de cara al referéndum, con la que Fancap “no tuvo nada que ver”, Delgado “salió a insistir” con que el gremio “estaba atrás de eso”. “Eso es lo que daña la democracia, pero el hecho de que concurra al acto no tiene nada de malo. Lo malo es que una organización sindical diga claramente que no tiene nada que ver con un hecho y se quiera asociarla con eso para desprestigiar a la organización”, finalizó.

Por último, Joselo López, también integrante del Secretariado Ejecutivo de la central sindical, dijo a la diaria que a él no le parece mal que Delgado vaya al acto, ya que “ha ido históricamente”. Subrayó que ellos dirán lo que tienen para decir y lo harán “con respeto”. “Está claro que tenemos diferencias con él, pero desde el movimiento sindical no tendríamos que tener ningún inconveniente con que un representante del gobierno esté en el acto, como fueron los de gobiernos anteriores”, finalizó.