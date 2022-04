La empresa Montecon, que opera en los muelles públicos del puerto de Montevideo, emitió un comunicado sobre el traspaso de un servicio naviero de la compañía MSC desde sus instalaciones a Terminal Cuenca del Plata (TCP), cuyas acciones mayoritarias corresponden a la belga Katoen Natie. El texto indica que el traspaso se debió a la “grave incertidumbre” que generaron en las navieras el acuerdo entre el gobierno y TCP y el nuevo reglamento de atraque, que determina la prioridad de la terminal especializada para los buques portacontenedores.

El comunicado de la empresa se publicó luego de que tanto fuentes oficiales como de TCP indicaran que el acuerdo con MSC había sido voluntario y no estaba vinculado al nuevo reglamento de atraque, que determina que cada tres meses un servicio naviero que opera en Montecon debe pasar a la terminal especializada, siempre que esta tenga espacio para recibirlo.

En diálogo con la diaria, el gerente general de Montecon, Martín González, manifestó que no es correcto decir que el traspaso “haya sido por voluntad propia del armador [naviera]”, porque la decisión “se debe a la incertidumbre que ha generado el decreto del gobierno”, porque las navieras no saben “en qué momento el gobierno les va a exigir moverse hacia TCP”. Entonces, “prácticamente conminadas por esta situación”, las empresas que trasladan contenedores deciden mudarse antes para tener capacidad de negociación.

“Acá no hay libertad de competencia, no hay libertad para elegir por parte de los armadores por quién quieren ser atendidos”, señaló González, y agregó que “nadie quiere ser el último en entrar en TCP porque históricamente ha sido un servicio muy caro” y “muy inflexible comercialmente hablando, y ahora que tiene un monopolio a cargo, imaginate”.

González señaló que el nuevo traspaso, el segundo luego del que se dio en noviembre con el servicio GS1 –obligado a moverse por resolución de la Administración Nacional de Puertos (ANP)–, deja a Montecon “bajo la línea de flotación”, porque su pérdida representará “45% menos de movimiento”. “Montecon pasa a tener el tamaño que tenía en 2006”, sentenció el gerente general de la empresa.

Fuentes de TCP consultadas por la diaria indicaron que “interesaba mucho captar el servicio” y la negociación empezó “hace al menos diez meses”. La resolución de la ANP, a la que accedió la diaria y en la que consta este traspaso, señala que la operación del servicio en la terminal especializada de contenedores comenzará en la última semana de abril.

“Con la misma tesitura”

A pesar de la situación, González aseguró que Montecon seguirá “con la misma tesitura”, es decir, “planteándole al gobierno que este decreto es muy malo para el puerto de Montevideo”, y por ahora la empresa no analiza retirarse del mercado. Tampoco está previsto “cortar por la piola más fina, que sería reducir puestos de trabajo”, elemento que estuvo en discusión a fines de 2021 y por el cual el sindicato se mantuvo en conflicto para evitar la baja de personal, lo que finalmente logró.

Para suplir la baja de este servicio, Montecon espera captar alguno de otra naviera, y González dijo que la empresa buscará hacerlo “a través de las herramientas comerciales que siempre tuvo para lograr el posicionamiento que tenía”. La firma supone que TCP sufrirá un “congestionamiento muy importante” al adoptar el servicio de MSC, porque actualmente “está al límite en su capacidad de atraque”, y eso le dará una ventaja para atraer clientes, aunque siempre con la dificultad generada por el nuevo reglamento, que consagra la prioridad para Katoen Natie.

Las fuentes de TCP consultadas desmintieron que sus operaciones vayan a saturarse en el futuro próximo.

En diciembre, cuando se resolvió que en febrero no habría un pasaje de un servicio naviero de los muelles públicos a la terminal especializada como forma de descomprimir el conflicto con el sindicato portuario, Montecon informó que no habría reestructura e influyó en esta decisión que Presidencia había accedido a tener una reunión para abrir un ámbito de negociación. Antes Montecon había solicitado la construcción de una nueva terminal multipropósito propia en el puerto, y este fue uno de los elementos de negociación a fin de año, según supo la diaria en aquel momento. Sin embargo, González dijo que hoy no existe “ninguna negociación en curso ni mucho menos”. Luego de una reunión en la Torre Ejecutiva, no se marcó un cronograma de instancias futuras y no hubo más encuentros.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, Álvaro Reinaldo, dijo a la diaria que la reunión de la semana pasada con representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la ANP y el Centro de Navegación para conocer posibles cambios en la estructura de Montecon no tuvo los resultados esperados, porque no se convocó a la empresa para que informara de la situación. Finalmente, se decidió convocar a una nueva reunión, que será el viernes 22 y sí contará con la presencia de representantes de la empresa. El sindicato volverá a proponer que se firme un documento que garantice que no habrá pérdida de puestos de trabajo.