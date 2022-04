No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El exdirigente sindical, Richard Read, admitió este jueves que a pesar de haber rechazado muchas veces invitaciones para participar activamente en la política, ahora le interesaría integrar algún espacio de “política partidaria” dentro del Frente Amplio (FA). Mencionó que ha dicho que no otras veces, pero señaló que “hago política todos los días” y que está considerando la opción de hacerlo en el Frente Amplio. “Me gustaría meterme en la política partidaria en un sector, pero no lo estoy pensando como el Richard senador o diputado, porque para hacer política no es necesario ser legislador”, comentó.

“Hacer política sí me encantaría, hay una barra con la que conversamos, ser parte de un grupo de compañeros, construyendo ideas, debatiendo, tender cabitos con el que piensa distinto”, dijo en entrevista con Lado B de Tv Ciudad, y subrayó que nunca podría ser legislador: “es un laburo que no es para mí”.

Sin embargo, Read ve que podría aportar en el FA en la construcción de ideas: “volver a ayudar con mucha gente a que sea creíble la política, hoy creo que está dejando de ser creíble, no es un problema uruguayo, es mundial”, dijo y agregó que a su entender la fuerza de izquierda debería concentrarse en “crear espacios de respeto y tolerancia en una sociedad plural”

Consultado por en qué sector se imaginaría trabajando, afirmó que en ninguno en particular y que se trata de “conversaciones” con una “barra de amigos”. También comentó que comparte la idea de que es necesario aggiornar al FA y permitir “que entre gente joven a la discusión política”.

“Hay que apostar a ayudar, a construir con alguna idea, eso es parte del aporte que puedo hacer”, resumió y al ser consultado sobre si puede llegar a haber algún cargo en el que se desempeñe respondió: “jubilado, que todavía no soy”.

Read analizó la derrota del Frente Amplio en las últimas elecciones y opinó que la estrategia de la fuerza política, liderada por el exsindicalista Fernando Pereira, debería ser parar de “hablarle al convencido, hay que salir a buscar a los nuevos votantes, que seguramente no están convencidos de toda la aureola que creamos, que bien nos hizo porque tenía fundamentos reales. Es hora de proyectos, de programa, es hora de saber que pensamos distintos en muchas cosas y en otras muy parecido y en otras coincidimos totalmente”.

Asimismo, analizó el nivel del debate político: “No hay discusión política, hay agravios” y se refirió al partido Cabildo Abierto diciendo que su último resultado electoral fue “un chaski boom en un momento de mucha incertidumbre. Hay que ver si repite”.

Al volver a referirse a la estrategia del FA, dijo que “debe hacer una propuesta que vuelva a entusiasmar a la gente. Yo he visto propuestas, he visto al [senador Alejandro] Pacha Sánchez con propuestas buenas, pero tiene que ser con más cuerpo, no en forma aislada un compañero, el FA tiene que empezar a armarse de nuevo y presentar una propuesta”. “Estamos a tiempo” dijo, y apuntó que hay que “salir de la pecera”.