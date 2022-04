No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El martes al mediodía, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, entregó en la Torre Ejecutiva las propuestas económicas que elaboró la coalición de izquierda para contrarrestar los efectos de la suba de precios y la pérdida de poder adquisitivo. En una rueda de prensa dijo que no espera una respuesta inmediata del presidente Luis Lacalle Pou porque es un documento que el Poder Ejecutivo tiene que analizar y cuantificar.

A su vez, este martes el mandatario aseguró en una rueda de prensa que no recibió “un planteo de diálogo” por parte del FA y supuso que las medidas “tienen financiamiento”. “Porque medidas podemos proponer todos, pero hay que ser responsables”, señaló. Agregó que la oposición recibirá una respuesta sobre las propuestas “que sean factibles de tomar” y sobre las otras explicará “por qué no”.

El presidente dijo desconocer el contenido de las propuestas, pero algunos legisladores de la coalición ya están al tanto, al punto de que dentro del Partido Colorado (PC) se hacen carne diferencias de enfoque entre los dos principales sectores, Batllistas y Ciudadanos, que se suman a otras de los últimos días, como las posiciones opuestas sobre el famoso préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para la Intendencia de Montevideo, que finalmente no prosperó, aun con los votos favorables de los dos ediles de Ciudadanos.

El diputado colorado Conrado Rodríguez, del sector Batllistas, subrayó en diálogo con la diaria que “varias” de las propuestas que hizo el FA “no son nuevas”, fueron realizadas ya por el PC y Cabildo Abierto (CA), y que incluso alguna “ya [la] implementó el gobierno”, como la exoneración del IVA a determinados productos. A su vez, hay otras medidas planteadas por el FA que a su juicio no son positivas, sino “más bien negativas”. Por ejemplo, “vincular la exoneración del IVA siempre y cuando el pago se haga por medios electrónicos”.

El diputado subrayó que la ciudadanía ya laudó sobre la obligatoriedad de la inclusión financiera, ya que era uno de los 135 artículos de la ley de urgente consideración que se sometieron a referéndum; así las cosas, sigue sin ser obligatoria. Por lo tanto, la propuesta del FA, dijo, “es una manera indirecta de obligar a la gente a estar dentro de la inclusión financiera para poder recibir un beneficio de exoneración fiscal sobre determinado producto”.

Por otro lado, destacó que si se pretende ayudar a las capas más vulnerables de la sociedad para que puedan adquirir determinados productos, con esta medida no se logrará, “porque muchos uruguayos que están dentro de los sectores vulnerables no tienen tarjeta de crédito o de débito, por lo tanto, no tendrían la posibilidad de acceder a esos productos con la exoneración del IVA”. En el documento que presentó el FA se señala que al ser por medio electrónico de pago “se asegura que la rebaja del impuesto llegue al consumidor y [que] el comercio mantenga el margen de ganancia”.

Rodríguez dijo que no comparte ese argumento, porque si una persona va a una carnicería y el comerciante “se queda con la exoneración e igualmente sube el precio a la venta”, puede ir a otro local que no haga eso y que aplica la exoneración “como la tiene que aplicar”.

El diputado señaló que hay algunas de las medidas del FA que se pueden estudiar, pero “la gran dificultad” es que no tienen “un estudio del costo fiscal”. Por ejemplo, la reducción transitoria de tarifas sensibles “para los sectores más empobrecidos de la población”, como la tarifa eléctrica hasta cierto nivel de consumo (menos de 300 Kwh). Subrayó que si bien el FA no hace un estudio del costo, se puede estudiar porque “en definitiva, eso se ha venido aplicando en los últimos dos años como medidas para ayudar a la gente en la pandemia”, pero “sería bueno saber el costo fiscal de la medida y por cuánto tiempo”.

Por último, subrayó que otras medidas que propuso el FA “son más bien voluntaristas”, como la de “mantener el precio de los combustibles sin aumento al menos hasta fin de año”. “A todos nos gustaría no subir el combustible, pero eso depende de una cantidad de variables. Nosotros somos tomadores de precios, como el del barril de crudo de petróleo, y no sabemos cuánto va a salir el barril de acá a fin de año. Eso no se puede llevar adelante de la manera que quiere el FA; es imposible, voluntarismo puro, porque alguien tiene que pagar la diferencia de precio si el barril se dispara, y va a ser la sociedad. Porque lo pagará Ancap, pero luego, para poder estar saneada, lo tiene que pagar la sociedad”, aseguró.

Schipani: “Son propuestas nuestras, a las que el FA se suma, y lo valoramos”

Por su parte, el diputado colorado Felipe Schipani (Ciudadanos) también subrayó que “muchas de las propuestas” del FA ya se habían formulado en el marco de la coalición, tanto desde CA como desde su sector, entre ellas, todo lo relacionado con la reducción del IVA mínimo, por lo tanto, “eso es compartible”. Pero, a diferencia de Rodríguez, Schipani señaló que “también es compartible que esto se canalice a través de medios electrónicos de pago, para asegurarse de que efectivamente la renuncia fiscal llegue al destinatario”. “Porque una de las cosas que han venido ocurriendo es que no se traslada al precio. Eso, concretamente, fue lo que nosotros planteamos en las propuestas que le hicimos al presidente”, indicó.

En efecto, en el documento con propuestas “para atender a los sectores más vulnerables de la población” que el sector Ciudadanos le presentó al presidente el 12 de abril se recomendaba, para la reducción del IVA de los productos de la canasta básica, “la utilización de medios de pago electrónicos, sistema similar al aplicado en restaurantes”, por varios motivos: “asegura la efectiva devolución del IVA al consumidor y evita que el comercio traslade a precio la rebaja”; “reduce la evasión fiscal”; por último, “permite hacer seguimiento de la utilización del beneficio por los distintos sectores de la población y, por tanto, la efectividad de la política”.

Schipani subrayó que Ciudadanos también planteó aumentar las asignaciones de la Tarjeta Uruguay Social y “ajustarla de acuerdo a la inflación”, justamente, “para esa gente que perdió poder adquisitivo”. “También planteamos lo de los salarios y las jubilaciones [el ajuste]. O sea que esto parece un calco de las propuestas de Ciudadanos realizadas hace menos de 20 días. Así que obviamente las respaldamos, porque son propuestas nuestras, a las que el FA se suma, y lo valoramos”, finalizó.