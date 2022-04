No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Guillermo Franchi, vocero de Un Solo Uruguay (USU), comentó este miércoles la frustración de los productores del agro ante la falta de diálogo con el gobierno que encabeza Luis Lacalle Pou. Según dijo, “lamentablemente” no tienen reunión prevista con el gobierno porque “nunca se nos contestó ninguna propuesta”. En el medio de del alza internacional de los precios de los productos que exporta Uruguay, los productores aseguran que también se han elevado los costos de producción y temen que “en cualquier momento” puedan bajar los precios de venta pero mantenerse los costos, como pasó entre 2013 y 2014.

Franchi recordó en diálogo con radio Sarandí que delegados de USU mantuvieron una reunión con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, hace un año y medio y en agosto de 2021 fueron recibidos en Torre Ejecutiva para tratar el tema combustibles, pero presentaron “propuestas que no se nos contestaron”, dijo y añadió que “ni siquiera hubo una respuesta negativa, no nos parece que seguir insistiendo en la posibilidad de pedir reuniones, si ni siqueira se contesta lo que el movimiento propone”.

Consultado sobre el papel que tuvo USU en el gobierno pasado, dijo que el Frente Amplio los colocó en un rol de “oposición” y desde ese lugar “tiramos todos los argumentos que teníamos arriba de la mesa y si bien no hubo muchas posibilidades de intercambio directo, salvo aquella mesa de trabajo, tuvimos una serie de intercambios a través de comunicados y las redes”. Sin embargo, “con este gobierno, si serán diferentes las cosas, que ni siquiera tenemos la posibilidad de discutir, ni la posibilidad de intercambio, porque si de las propuestas que el movimiento ha presentado, no se responde ninguna, así es muy difícil, no hay interlocutor del lado de enfrente”, expresó.

Desde USU aseguran que debido al aumento en el precio del combustible, aumentaron los costos de producción relacionados al transporte y a los servicios. Al mismo tiempo, entienden que “se habla muy poco de la inflación que ha sufrido el agro, más allá de esta benevolencia que hay, circunstancial o no, nunca se sabe”.

En este sentido, remarcó que “los precios de los productos que Uruguay produce han tenido en el mercado internacional muy buenos valores, pero ha sido mucho más fuerte el incremento de los costos de producción, por ejemplo de los insumos como fertilizantes, que han subido 300%, algunos herbicidas o insecticidas también, productos veterinarios, montón de insumos fundamentales para la producción que han tenido un incremento mucho mayor de lo que ha sido el incremento del valor de lo que se vende, que está disfrazando la situación”, explicó Franchi.

“Los productos tienen hoy un buen valor, pero nadie sabe cuánto tiempo se puede sostener en el tiempo estos valores y el riesgo acá es quedar colgados como nos pasó en 2013, 2014, con una estructura de costos realmente alta cuando estos valores de los productos vuelvan a su cause”, advirtió.