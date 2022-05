A casi un año de la muerte del exministro del Interior Jorge Larrañaga, la Cámara de Senadores le rindió un homenaje por su trayectoria política. Los palcos se llenaron de familiares, amigos y figuras destacadas de todos los partidos políticos, como los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y José Mujica.

El senador Carlos Camy, actual presidente de Alianza Nacional, sector que lideraba Larrañaga, le cedió la banca a Verónica Vica, quien fue su secretaria, para que realizara la primera intervención. “Fue exigencia y afecto, compromiso y solidaridad, ejemplo de vida dedicada a sus creencias, la política hecha carne en su parte más noble, la que se traduce en sensibilidad por los que más necesitan”, afirmó.

Vica destacó el homenaje que le hizo la Policía con las sirenas prendidas. A su entender, fue el reconocimiento “de su fuerza policial, que gritó su dolor en todos los pueblos del país por la partida de quien le devolvió la dignidad tan vapuleada”.

“Extrañamos al líder, al referente, pero extrañamos al hombre detrás del político, que tuvo defectos pero las virtudes de muy pocos”, manifestó.

Camy, por su parte, señaló que todavía persiste “el desconsuelo” en el partido, pero que en esta oportunidad iban “a celebrar su vida, a rendir homenaje a un ser humano excepcional, a un dirigente político cuyo aporte y accionar resultan fundamentales para comprender los últimos 20 años de este país”.

“Tenía un enorme sentido del deber, solía reiterarnos que el ejercicio del poder no genera derecho sino engendra responsabilidades”, apuntó. Luego repasó su trayectoria política: la gestión durante diez años de la Intendencia de Paysandú (1990-2000), su labor en el Senado y luego su competencia a la interna del Partido Nacional (PN), donde fue candidato a la Presidencia en 2004 y varias veces precandidato. “Conoció la derrota y la victoria, fue tan blanco cuando ganó como cuando perdió”, manifestó el senador.

“Fue esa figura joven, llena de energía, el que asume el liderazgo de una corriente política en el PN que lo llevó a un ritmo de vida de riesgo, azarosa, de vértigo, conviviendo con el sentido de la responsabilidad, el apego a las normas, con la actuación en el marco de los principios y valores”, recordó Camy sobre el exjerarca, que falleció el 22 de mayo del año pasado.

Como legislador “la educación lo obsesionó”, dijo Camy, quien agregó que en el último tiempo se dedicó a la seguridad. Cuando el presidente Luis Lacalle Pou le ofreció ser ministro del Interior “asumió con una profunda convicción, consciente de que implicaba un desafío político y personal enorme”, contó Camy. “Una vez más se impuso el sentido del deber, ese que lo pautó en su vida, hacer lo que correspondía hacer. Llegó para promover el orden, el respeto y el imperio de la ley. Se comprometió a dar la cara siempre y fue un ministro 24/7, lo sabe la comisaría de este país, cada uno de los policías y cada ciudadano”, destacó.

A su turno, la senadora de la oposición Sandra Lazo manifestó que desde el Frente Amplio (FA) adherían “en términos humanos, políticos y cívicos al homenaje en la Asamblea General, sin dudarlo”.

Recordó que antes de asumir como ministro, el FA se había enfrentado políticamente a su propuesta de reforma constitucional de seguridad, a la que llamó “Vivir sin miedo”, que finalmente no prosperó. “Pese a las adversidades no se dio por vencido, porque él mismo decía que nunca se vio como un simple espectador de los acontecimientos. Eso habla de una fuerza interior. Él mismo se consideraba un combatiente y, a pesar de proceder de una familia cuyo progenitor fue diputado, no se autopercibía como un hombre de herencia política, sino que se reconocía como parte de una construcción en base a su proyecto político y a su propio esfuerzo”, manifestó.

Lazo señaló que Larrañaga estuvo al frente del ministerio que “más desgaste produce en la calidad de vida de quienes se comprometen con la tarea”. “Estamos recordando a aquel político blanco, adversario, de apretón de mano fuerte, de sonrisa sencilla, al hombre de campo, por momentos desconfiado, visceral, desafiante, pasional”, finalizó.