El lunes 3 de mayo el ministro de Defensa Nacional, Javier García, realizó el lanzamiento del Mes del Soldado, en el Instituto Militar de Estudios Superiores, y anunció que enviará al Parlamento un proyecto de ley para que el “Día del Soldado Oriental” quede consolidado el 24 de mayo, dentro de la “red de celebraciones” vinculadas al Día del Ejército Nacional, que se conmemora el 18 de mayo, fecha en que tuvo lugar la Batalla de Las Piedras. El comandante en jefe del Ejército, Gerardo Fregossi, explicó que la fecha responde a la muerte de Manuel Artigas, el 24 de mayo de 1811, y que “la Junta Revolucionaria de Buenos Aires reconoce como el primer oficial muerto en combate en el momento de la revolución”.

“Señoras y señores, personal superior, personal subalterno, empezamos un mes muy destacado donde vamos a recordarnos entre todos el papel tan importante que tiene, en lo institucional del país, el Ejército”, sostuvo García en el evento, según consigna la página web oficial del Ministerio de Defensa Nacional (MDN). El jerarca aseguró que “el Uruguay es hijo de la patria en armas” y que “está bueno volver a nuestros orígenes, no en señal de retroceso, sino en señal retrospectiva, señal de que hay que tener raíces muy profundas para tener la capacidad de tener mucho futuro”.

Fregossi, en tanto, explicó que además de los actos “centrales” del 18 de mayo, “por primera vez, después de cuatro años”, se volverá a realizar el acto en el Estadio Militar en el Comando General del Ejército, y “después de tres años, un desfile en Las Piedras”. Asimismo indicó que el 24 de mayo, precisamente con motivo del Día del Soldado, se realizará una reunión en Durazno “con una delegación de todas las unidades del Ejército”, que describió como un “almuerzo de camaradería”. Por último, el 28 tendrá lugar el Festival del Soldado, en el Comando General del Ejército, y contará con “una serie de actividades de carácter demostrativo militar y algunas que permitan juegos para los hijos y familiares de nuestro personal”.

El anuncio generó reacciones en la oposición. El diputado Sebastián Valdomir (Movimiento de Participación Popular, MPP) compartió la noticia en su cuenta de Twitter y preguntó: “¿No hay otro mes u otra fecha que se pueda tomar como referencia? El 18 de mayo ya es día del Ejército en recuerdo de la Batalla de Las Piedras. Habría que reflexionar bien el hecho histórico y las lecturas posibles”, escribió, y en la misma publicación etiquetó a García. La reflexión de Valdomir fue compartida por la diputada suplente del Partido Comunista Micaela Melgar.

En diálogo con la diaria, Valdomir cuestionó particularmente la decisión de las autoridades de hablar de un “Mes del Soldado”, por entender que “puede generar hacia la ciudadanía una contraposición con el “Mes de la Memoria” -el 20 de mayo, como todos los años, se realiza la tradicional Marcha del Silencio, y durante todo el mes hay actividades en memoria de los detenidos desaparecidos de la dictadura-. Valdomir apuntó, además, que la fecha elegida tampoco tiene un fundamento consistente, porque “si bien Manuel Artigas murió un 24 de mayo hubo patriotas que murieron antes y no eran oficiales, eran soldados”.

“Me surge la duda acerca de la pertinencia del hecho histórico, porque no fue el primer soldado muerto. Además, es muy posible que haya habido otras personas que fallecieron en las acciones previas al 24 y al 18 de mayo”, analizó Valdomir, sociólogo de profesión, y añadió que “todos los oficiales son soldados, pero no todos los soldados son oficiales”. Por esto, el legislador consideró que se debe “afinar un poco el hecho histórico” al que se quiere homenajear.

En la misma línea, el senador suplente de la Vertiente Artiguista y exministro de Defensa Nacional José Bayardi planteó a la diaria que “no aporta mucho, en este contexto, un proyecto de estas características”, y que si bien quiere acceder al proyecto para “ver cuáles son los fundamentos, más allá de lo declarado”, en “primera instancia no parece oportuna y conveniente la fecha” y “mucho menos el Mes del Soldado”, apuntó. “Muertes de soldados orientales en la primera independencia debemos de tener muchas, e incluso no necesariamente tendría que ser ubicado en un día de muerte”, consideró.

Bayardi también compartió el argumento de que mayo “está cargado de simbolismos” desde 1996, cuando se realizó la primera Marcha del Silencio. Incluso señaló que desde ese entonces se produce una “proximidad” con el 18 de mayo “que normalmente genera cierto grado de tensión, a partir del pronunciamiento que realizan los comandantes en el Día del Ejército” y que “en la mayoría de los casos ha dado lugar al rechazo de algunas manifestaciones, que incrementa de manera sustantiva el compromiso con el 20”.

El decreto de Mujica y el “Día del soldado caído”

Aunque en el anuncio del MDN no se lo mencionó, un decreto de 2010 del expresidente José Mujica y el exministro de Defensa Luis Rosadilla instituyó el 24 de mayo como el “Día del soldado caído en acto de servicio”, como “recordatorio y homenaje a todos los integrantes de la Fuerza caídos gloriosamente en cumplimiento del deber militar, en todas las épocas, circunstancias y lugares”, y también bajo el argumento de la muerte de Manuel Artigas “a consecuencia de las heridas que sufriera durante el Combate San José”. Este decreto derogó otro de 2002 que instituía la fecha como Día del Soldado Oriental.

García sí dio cuenta de su existencia el viernes en rueda de prensa durante una recorrida en Paso Centurión. En respuesta a las críticas que surgieron del Frente Amplio, el titular de Defensa dijo que lo “sorprendió” porque es “una fecha que ya está fijada por decreto, desde 2002, e incluso en 2010 -gobierno de Mujica- hubo otro decreto que amplió el concepto”, remarcó. En ese sentido, García dijo no entender por qué surgen los cuestionamientos ahora, “cuando fue entendido en los últimos 20 años pacíficamente”.

Sobre este punto Valdomir dijo que hay una distinción entre el decreto y la iniciativa del MDN, porque “hacerlo por ley, elevar el rango, exige un mayor rigor histórico”. “Yo no estoy de acuerdo con que haya un Día del Soldado, en todo caso no debería ser el 24 de mayo, y menos el Mes del Soldado, porque hay pila de acciones que se podrían utilizar para hacer un mes específico del año: podés usar desde el Grito de Asencio, la Batalla de Guayabos, y no en mayo, que se puede generar una lectura dicotómica o binaria entre el Mes de la Memoria por un lado y el Mes del Soldado por otro”, agregó.

Por su parte, Bayardi dijo suponer que el decreto “le dio una conmemoración interna” a la fecha, y que no recuerda “que se haya conmemorado” en mayo de 2019, cuando estaba al frente de esa cartera: “No hubo nada particular”, dijo.

El senador nacionalista Jorge Gandini desestimó las críticas que recibió el anuncio: “¿A quién se le puede ocurrir que un proyecto de ley referido a este tema invisibiliza el 20 de Mayo? Esas son mentes retorcidas, porque no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra”, opinó, y agregó que “el anuncio de un proyecto de ley no puede sacar de la agenda política y pública el 20 de Mayo, con su significado histórico verdadero que es el asesinato de cuatro uruguayos en Argentina, por una acción coordinada de dos gobiernos de facto”. Dijo que si bien no tiene “una opinión de fondo”, porque aún no accedió al proyecto, criticarlo “es buscarle la quinta pata al gato”.