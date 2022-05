El presidente Luis Lacalle Pou habló en una entrevista con la BBC durante su viaje a Londres y profundizó en temas de seguridad nacional y política exterior. En particular apuntó a la intención de afianzar el vínculo comercial con China mientras no avanza el acuerdo con Estados Unidos en la administración del presidente Joe Biden, y habló sobre el margen de maniobra que tiene Uruguay para avanzar unilateralmente en acuerdos en el marco del Mercosur.

El periodista británico le señaló a Lacalle Pou el aprieto en que se encuentra al estar rodeado de gigantes como Argentina y Brasil, que no van en la misma línea de apertura, y encorsetado en las normas del bloque regional.

“¿Que va a hacer al respecto? ¿Se va a ir?”, le preguntó a Lacalle Pou, quien respondió: “No. Pertenecemos al Mercosur. No aceptamos el argumento de que tenemos que hacerlo todos juntos”, y además agregó que las reglas se pueden interpretar “de diferentes maneras” y recordó que meses atrás Brasil y Argentina tomaron decisiones que no contaron con la aprobación de los demás socios.

El mandatario sostuvo que “desesperadamente” busca abrir el comercio uruguayo y fue cuestionado en relación a que esos intentos estén muy enfocados en China, pero Lacalle Pou sostuvo que está dispuesto a abrirse “si Estados Unidos nos abre más mercados, Reino Unido, el resto de Europa, Turquía, lo que sea, venderemos. Si puedo elegir, no pondré todas mis exportaciones en un solo país”.

El periodista le preguntó a Lacalle Pou si el aumento de las exportaciones a China no tiene como contrapartida el aumento de la dependencia con ese país. El presidente uruguayo insistió en que “no la política. Economía, sí. Política, no”, y aseguró que esos ámbitos funcionan de forma separada desde gobierno anteriores “y nosotros actuamos de la misma manera”.

Además, afirmó que en Uruguay “no tenemos inversiones chinas”, en referencia a obras de infraestructura, pero sí las hay en el sector industrial. Según Uruguay XXI, “hay inversiones en sectores como el de comercio de maquinaria y equipos, de granos, semillas y oleaginosas, en las industrias cárnicas, automotriz, energética, textil, química y plástica, así como en telecomunicaciones, transporte, autopartes y tecnología”.

Con respecto al historial de derechos humanos de China, Lacalle Pou dijo que se tratan esos temas en distintas reuniones y que no está siempre alineado con el gigante asiático, como quedó demostrado en votaciones de la ONU. En esta línea aclaró que China “por supuesto que no” es una democracia y resaltó: “Una cosa es el comercio y otra cosa son los derechos humanos, la ideología o lo que sea”.

En Estados Unidos “no tienen una visión de América Latina”

Respecto de los vínculos con China, también cuestionó la postura de la actual administración de Estados Unidos con respecto a América Latina. “Hoy el gobierno de Estados Unidos no está mirando al sur. Eso es un problema para nosotros. Nos encantaría ser equilibrados”, opinó, y más adelante continuó diciendo que los gobernantes de Estados Unidos “no tienen una visión de América Latina, o creen que tienen una visión de América Latina. Exportamos software. Nuestro primer cliente es Estados Unidos, nuestro segundo creo que es Reino Unido. Pero piensan que desde la frontera en México hasta Tierra del Fuego tenemos todos los mismos problemas y las mismas necesidades”.

Lacalle Pou mencionó en esa entrevista la reunión que este viernes tuvo con funcionarios de la Casa Blanca, en relación a la Cumbre de las Américas. “Creo que estamos tratando de ser mucho más abiertos de mente con ellos. Y no estamos dispuestos a avanzar rápidamente hacia el TLC. No estoy enamorado de los TLC. Queremos vender nuestros productos, nuestros servicios y nuestras creaciones intelectuales. Eso es lo que queremos. Y hasta ahora, esta administración de [Joe] Biden no ha mirado a nuestro país”, cuestionó.