En el marco de su viaje a Reino Unido, donde se reunió con políticos y empresarios en Londres, el presidente Luis Lacalle Pou dio una entrevista para la BBC en la que fue consultado por diversos temas. El presidente habló sobre la seguridad y la legalización de la marihuana en Uruguay, y admitió que a su entender es “un error” que el Estado produzca y comercialice la droga.

El presidente fue consultado por las cifras de homicidios, que han crecido dramáticamente en el último mes, y retrucó que se “debe mirar también el porcentaje de otros delitos. Todos los demás delitos, excepto los homicidios, bajaron”.

Según indicó, en Uruguay “estamos recibiendo mucha presión por el narcotráfico. Mucha presión. Y la violencia ha aumentado. En este mes de mayo, antes de mediados de mayo tuvimos más homicidios que en mayo pasado. Estábamos registrando los homicidios. Si ve la larga historia de hace cinco o seis años, los resultados estuvieron bien hasta los últimos tres meses”.

El periodista le consultó por la relación entre el narcotráfico y el hecho de que el Estado uruguayo sea productor y vendedor de marihuana legal. “Veo una conexión”, dijo Lacalle Pou, y agregó: “Parte de esta ley la voté porque sí pienso que tenés que poder tener tu marihuana legalmente y no ilegalmente, entonces debo votar por eso. Segundo, creo que el Estado no tiene que estar en plantaciones y vendiendo drogas. De hecho, estamos poniendo dinero porque tenemos que poner algo de dinero mensualmente, anualmente, porque la producción no es sostenible”.

Consultado sobre si va a cambiar la ley en este sentido, respondió: “Estamos tratando de cambiar algunas cosas. No creo en que los estados cultiven y vendan marihuana. Creo en las personas, los clubes de cannabis o lo que sea que tengamos, que producen su propia marihuana y pueden tener sus propios círculos de consumo de marihuana, y no el Estado”.

Para Lacalle Pou, en Uruguay “cometimos un error” al votar en el Parlamento que el Estado sería productor y distribuidor, “por eso no lo voté en ese momento”, agregó, y puntualizó: “Ahora tenemos el sistema funcionando. Así que podemos cambiarlo, pero no podemos cambiarlo de un día para el otro, todo al mismo tiempo. No estoy de acuerdo en que se traicionó al sistema. Tenemos cooperación con otros países, estamos trabajando juntos, intercambiamos información. El narcotráfico es un crimen internacional, trabajamos con diferentes agencias, con otros países, entonces no, estamos lejos de traicionar las políticas internacionales”.

Consultado sobre la opinión del relator especial de la ONU que manifestó su preocupación por las consecuencias que está teniendo la ley de urgente consideración, Lacalle Pou se limitó a decir que no está de acuerdo “en absoluto. Eso no es cierto”. Insistió en que la ley no limita el derecho de huelga, sino que postula que no se puede cortar la calle sin autorización previa, y puso un ejemplo de la semana pasada: “No se puede, sólo si se pregunta -por ejemplo- al alcalde de Montevideo, la semana pasada bloquearon cinco cuadras”. “Quizás lo que hicimos es, creo, justicia entre la gente que no quería trabajar y la gente en el mismo lugar que quería trabajar. La gente puede ir a la huelga, la gente puede dar su opinión, pero las otras personas no podían trabajar. Para mí, eso es justicia”.

El mandatario también se expresó sobre los últimos cuestionamientos hechos a los límites de la libertad de expresión y volvió a decir que “no es cierto” y que organizaciones como Cainfo tienen “una opinión diferente” a la suya. En este sentido también dijo que no respeta a Reporteros sin Fronteras, que en su último reporte bajó en el índice de libertad de prensa a Uruguay del puesto 18 al 44: “Estamos debajo de Afganistán, no sé... Gente en nuestro país, reporteros libres criticaron ese informe. No lo respeto. Eso es básicamente una mentira”.