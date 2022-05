La empresa Montecon, que opera en los muelles públicos del puerto de Montevideo y compite con Terminal Cuenca del Plata (TCP) –que opera en la terminal especializada y cuyo propietario mayoritario es Katoen Natie– informó al sindicato que postergará por al menos 90 días los 150 despidos que había anunciado días atrás.

Fuentes de Montecon dijeron que “la empresa tomó esta medida para descomprimir la situación” y “en el convencimiento de que ya está habiendo congestionamiento en el puerto de Montevideo”, situación que “se va a agravar en 30 o 40 días a causa de toda la operativa que TCP no está pudiendo atender y que se está yendo del puerto de Montevideo”.

Sin embargo, este anuncio, al igual que las medidas propuestas un día antes por el Poder Ejecutivo para paliar los despidos que hasta el momento se suponía que serían a fines de mayo, no logró destrabar el conflicto en el puerto porque el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) manifestó su disconformidad y anunció que continuará con las medidas que ya tenía previstas, lo que incluye paros.

En primera instancia, los trabajadores de Montecon se reunieron por separado para analizar las propuestas del Poder Ejecutivo, que incluía un seguro de paro especial con 70% del salario, unas 77 contrataciones en TCP y otras 50 en ANP. Los funcionarios no entendieron que estas medidas fueran suficientes y así lo plantearon más tarde en una reunión del Secretariado Ejecutivo del Supra. El órgano máximo del sindicato portuario también descartó la efectividad de estas medidas y planteó la necesidad de seguir negociando tanto con las empresas como con el gobierno y, mientras, continuar con las medidas que ya había definido la asamblea general la semana pasada. Estas incluyen paros sectoriales, no atender la línea que recientemente pasó de Montecon a TCP y está previsto arribe esta semana, y como última opción un paro de 72 horas a nivel nacional, en caso de no avanzar en las negociaciones.

En una conferencia de prensa que dieron en la noche del martes, el Supra anunció que este miércoles habrá un paro en los puertos del interior y que enviará una contrapropuesta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con la intención de que se garantice la seguridad laboral de todos los trabajadores de Montecon y sus tercerizadas que eventualmente puedan ser despedidos.

Más temprano, a la salida de la reunión del Secretariado Ejecutivo, el presidente del Supra, Alejandro Díaz, había preguntado en rueda de prensa acerca de las medidas propuestas por el MTSS: “¿Esto soluciona la pérdida de trabajo en el puerto de Montevideo?”. En este sentido, dijo que “no son 150 trabajadores” los que se verán afectados, sino que “en el momento son 150, pero la cuestión acá es que, si no se detiene” el protocolo del reglamento de atraque que otorga la prioridad a TCP en detrimento de los muelles públicos, “van a ser 700 puestos de trabajo” los perdidos. Por tanto, consideró que los planteos del Poder Ejecutivo “no son suficientes para mantener los 700 puestos de trabajo en la comunidad portuaria”.

Fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social indicaron este martes a la diaria que se estaba “trabajando para buscar caminos de solución al conflicto”, lo que incluye “alternativas” a lo ya planteado.

En tanto, según supo la diaria con base en fuentes portuarias, el convenio colectivo de TCP firmado el año pasado, cuyo proceso de acuerdo también fue conflictivo, incluye una cláusula de paz que indica que no pueden tomarse medidas sindicales que afecten exclusivamente la operativa de la empresa, lo que imposibilitaría decretar una medida sindical de no atender un servicio naviero en específico, como estaba planteado.

Presuntos desvíos

Por otro lado, en declaraciones consignadas por Telemundo, Teresa Aishemberg, la gerenta general de la Unión de Exportadores, manifestó preocupación por las medidas sindicales y dijo que un buque que tenía previsto llegar al puerto de Montevideo decidió no parar en la capital uruguaya y seguir rumbo a otra terminal, lo que implica no cargar ni descargar las exportaciones e importaciones. Explicó que “eso es un costo adicional” para los exportadores e importadores, que deben encargarse del traslado de sus mercaderías desde y hacia otras terminales portuarias.

Montecon denuncia que es TCP, en realidad, la empresa que ya no da abasto por todos los servicios navieros que acaparó. Sin embargo, fuentes de Katoen Natie consultadas por la diaria indicaron que, si bien es cierto que un barco que tenía previsto atracar en Montevideo no lo hizo, esto se debió a un atraso en su propio cronograma y nada tuvo que ver ni con la operativa de TCP ni con el conflicto sindical.

Las fuentes indicaron que “los itinerarios a nivel mundial están todos colapsados” y que “el barco que canceló viene con una semana de retraso”, por lo que decidió “saltear Montevideo, como a veces saltean otros puertos”. “La disponibilidad de muelle no es la culpable”, dijeron las fuentes, que así descartaron que TCP esté “mordiendo más de lo que puede tragar”.