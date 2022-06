La publicación de informes periodísticos, primero en el semanario Brecha y posteriormente en la diaria, que recogían testimonios de docentes que daban cuenta de situaciones de hambre en liceos de Montevideo generó variadas repercusiones en el ámbito político. La primera reacción del gobierno nacional fue desacreditar o relativizar los testimonios de los docentes, o cuestionar el hecho de que hubieran hecho las denuncias en la prensa.

Tras la publicación del informe de Brecha, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, consideró al respecto que “estamos asistiendo a la construcción de un nuevo relato por parte de la oposición”. “Se llegó a hablar de hambruna, se llegó a hablar de fracaso en las últimas horas. Seguramente, en breve también alguien puede llegar a comer pasto, como se nos dijo alguna vez”, comentó el 18 de mayo en una rueda de prensa.

Más recientemente, el 6 de junio, y tras la publicación del informe de la diaria, el consejero de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Juan Gabito dijo en el programa radial En perspectiva que tiene “la sensación” de que con las denuncias, “más que encontrar soluciones, lo que se está buscando es la repercusión de una noticia, que en caso de ser real sería muy preocupante”. “Deberíamos priorizar las respuestas antes que el sensacionalismo de las denuncias”, valoró. Y añadió: “Ir primero a la prensa me da qué pensar; no hay la intención de favorecer a los necesitados, sino la de establecer un hecho político. Acá hay gente que, en lugar de buscar que los niños coman, busca salir en el diario”.

El jueves 9 de junio, el semanario Búsqueda informó de una reunión de alto nivel de líderes del Partido Nacional en el hotel Hyatt el lunes 6 de junio para “hacer un análisis y una planificación estratégica sobre la situación actual del Partido Nacional, la de ahora y la del futuro, con un ojo puesto en el 2024”. Según informó el semanario, en el encuentro “se exhibió preocupación porque la coalición de izquierda ha logrado ‘imponer sus relatos’, aun desde la oposición. Se mencionó específicamente a dos de ellos, que entienden han ganado fuerza en la agenda mediática o en el tan mentado centro del ring: que hay gente que está pasando hambre y que la seguridad pública está desbordada”.

Un relevamiento de la Usina de Percepción Ciudadana realizado entre el 10 y el 14 de junio buscó recoger la opinión de la población sobre estos dos temas, y arrojó que la mayoría de la población entiende que el hambre y el desborde de la situación de la seguridad son una realidad.

Frente a la pregunta sobre cuán de acuerdo está con la afirmación “Hay mucha gente pasando hambre en Uruguay”, 63% de la población estuvo de acuerdo o muy de acuerdo, mientras que 15% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo y 20% estuvo en desacuerdo. 2% no sabe o no contesta.

Los niveles de acuerdo con la frase son mayoritarios para todos los niveles socioeconómicos. Sin embargo, hay un acuerdo mayor a menor nivel socioeconómico. Mientras el acuerdo con la frase alcanza a 75% en los sectores socioeconómicos bajos, en los sectores medios alcanza a 64% y en los altos a 55%. Las mujeres tienen un nivel de acuerdo mayor (71%) en relación a los hombres (55%).

Si se observan las respuestas según voto declarado a la fórmula presidencial en 2019, los votantes del Frente Amplio se encuentran en su inmensa mayoría de acuerdo con la afirmación (94%), mientras que igualmente uno de cada cuatro de los votantes de la fórmula de la coalición gobernante está de acuerdo (26%).

Seguridad pública

También se consultó al panel respecto de los niveles de acuerdo con la frase “La seguridad pública está desbordada”. Los resultados arrojan que 66% de la población se encuentra de acuerdo con la afirmación, mientras que 16% no está de acuerdo ni en desacuerdo y 16% está en desacuerdo. 2% no sabe o no contesta.

Los niveles de acuerdo con la frase son mayoritarios para todos los niveles socioeconómicos. Sin embargo, el mayor acuerdo con la frase se da en los sectores socioeconómicos bajos, en los que alcanza a 80%. En los sectores medios y altos el acuerdo es similar entre ellos, en el entorno de 60%. Las mujeres tienen un nivel de acuerdo mayor (70%) en relación a los hombres (57%).

Si se observa según voto declarado a la fórmula presidencial en 2019, los votantes del Frente Amplio se encuentran en su inmensa mayoría de acuerdo con la afirmación (90%), mientras que 40% de los votantes de la fórmula de la coalición gobernante está de acuerdo.

Ficha técnica El estudio fue elaborado entre el 10 y el 14 de junio de 2022. La muestra fue de 400 personas, representativa de la población nacional mayor de 18 años. La elección de las personas fue definida según género y estratos de edad, utilizando proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística. Las respuestas son recogidas mediante protocolos automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas mediante llamadas telefónicas.

