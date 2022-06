La Cámara de Senadores discutió este miércoles el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo para poner en práctica el anuncio del descuento de 50% a las recargas de garrafas de 13 kilos para personas beneficiarias de programas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). El proyecto, que fue aprobado de forma rápida y por unanimidad en la Cámara de Diputados el martes, busca en su articulado propiciar el acceso a garrafas de 13 kilos por parte de la población más vulnerable implementando una rebaja del precio.

El encargado de presentar el proyecto ante la cámara, el senador nacionalista Carlos Camy, explicó que “el precio de la garrafa de tres kilos no está regulado, por lo que desde que se implementó esta medida se ha decidido ir por la garrafa de 13 kilos”, cuyo valor comercial de recarga es de 823,55 pesos y con este descuento “va a quedar en 411 pesos”. En tanto, “el estimado de una recarga de una microgarrafa de tres kilos es de 291 pesos”, agregó. Esto indica, según Camy, “que por 120 pesos más el beneficiario va a poder acceder a diez kilos adicionales de supergás”.

Si bien el proyecto fue votado por la totalidad de los senadores, antes de aprobarlo algunos legisladores del Frente Amplio (FA) presentaron dudas respecto al texto en sí y a los tiempos legislativos que tuvo. Por ejemplo, el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Alejandro Sánchez hizo notar que se trataba de “un proyecto de ley que se anunció en conferencia de prensa el 17 de mayo; [en esa fecha] este gobierno le comunicó a la población que iba a generar un descuento mayor a la garrafa de 13 kilos para la población Mides [y] un mes después [lo] estamos discutiendo sobre tablas y en cuestión de horas”.

Luego, en referencia a la argumentación de Camy, el senador del FA dijo que si bien “se fundamentó [sobre la recarga de] la garrafa de 13 kilos”, cuando se lee el proyecto “dice que el subsidio se dará al kilo de gas”.

“Lo que acaban de decir es que no va a suceder eso, porque si yo voy a ir a comprar un kilo de gas en la garrafa de tres kilos no va a tener este subsidio, ahora la ley dice que sí”, sentenció Sánchez. Además, compartió lo dicho por Camy sobre que “hay un problema, y que es muy difícil extender este beneficio a la garrafa de tres kilos porque es un precio no regulado porque se vende en el almacén”.

Según el legislador del MPP, “muchas de estas interrogantes se podían resolver si esto pasaba por la comisión [de Hacienda de la Cámara de Senadores] y venía quien redactó y elaboró este proyecto de ley”. El senador insistió en que la oposición iba a votar el proyecto, pero dijo sentir “que esto tiene una dificultad de implementación”.

“Si nos tomamos más tiempo, esta medida la vamos a terminar tomando para el verano”, respondió el senador del Partido Nacional Sergio Botana, aunque entendió que “en algún momento” se tendrá “que discutir profundamente el tema del supergás”.

Para Botana, lo que se debe analizar “es qué es lo que subsidiamos”. “A veces pensamos que estamos subsidiando a los pobres de este país”, continuó, y argumentó que la mayor parte de lo recaudado va para el “envasado y distribución”, en referencia a la forma en que se reparte el precio de una garrafa de 13 kilos. De hecho, ante esta realidad es que el gobierno tiene previsto implementar cambios en el mercado en 2023.

En la misma línea, Botana se refirió al conflicto que mantienen los trabajadores del supergás, a quienes calificó como “los grandes subsidiados”. “El país hace un esfuerzo enorme para subsidiar a los más humildes y ha terminado subsidiando a estos trabajadores, que con sus medidas de fuerza han condenado a la gente a no tener supergás cuando se viene el invierno, y todo por sus reivindicaciones salariales”, sentenció. “Esos son los debates fundamentales que tenemos que dar en ese sentido”, concluyó.