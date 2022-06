“Planteé en nombre de la bancada del Frente Amplio (FA) que queríamos sumar al orden del día como asunto político la moción presentada, en diciembre, a raíz de la sucesión de inconductas de la senadora Graciela Bianchi [del Partido Nacional, (PN)] y se armó el alboroto”, contó a la diaria el senador del FA Enrique Rubio, acerca de lo ocurrido este martes en la Comisión de Constitución y Legislación. Tras el pedido de la oposición, hubo un cuarto intermedio y se votó el asunto, quedando cuatro a cuatro, al abstenerse Bianchi.

Así, está previsto que la moción sobre las conductas de Bianchi sea tratado en una próxima sesión del plenario del Senado, con un informe en minoría del FA, que realizará el senador Charles Carrera y uno en mayoría, que hará Carmen Asiaín del PN por la coalición.

Desde Cabildo Abierto (CA), el senador suplente Marcos Methol —que participó de la sesión de la comisión— dijo a la diaria que fue “improcedente” la presentación del FA, y se pidió un cuarto intermedio para calibrar una respuesta como coalición, ya que los tomó por sorpresa el asunto. “Fue improcedente la presentación y lo es el fondo del asunto”, sostuvo, aunque dijo que CA analizará el tema de cara a la sesión del plenario del Senado.

Para Rubio, que el asunto pase a la Cámara de Senadores “desencadena una discusión política sobre las conductas de Bianchi”, donde quedará claro que esos actos de la senadora blanca “reciben el respaldo de la coalición de gobierno, es decir, que desde el presidente [Luis Lacalle Pou] para abajo todos están de acuerdo [con lo que ella dice] y tienen que hacerse cargo”. Repasó que Bianchi protagonizó varios episodios, con declaraciones y publicaciones vía redes sociales. “No es un tema menor, están respaldando a alguien que insulta permanentemente y aportar para la construcción de una brecha” entre oficialismo y oposición, dijo Rubio.

Días atrás, Bianchi recibió críticas del FA tras compartir una foto del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, supuestamente al lado del narcotraficante Pablo Escobar, cuando se trataba de un montaje -según informó AFP Factual-; así como también por escribir que “la esposa del exfiscal [Jorge] Díaz es la directora del Departamento de Víctimas de la Fiscalía”. Díaz aclaró que su esposa “no trabajó nunca en la Fiscalía”, y la senadora luego le pidió disculpas.

Ante estos hechos, el senador Carrera del FA había declarado: “A ella no le importa si lo que está difundiendo es mentira. No tiene límites”. Por esto, la oposición busca activar la moción para que el Senado tome “las medidas que se tengan que tomar y que cada uno marque su posición”, es decir, si se está a favor o no de “difundir mentiras, el odio y el desprecio hacia las personas a través de redes sociales”.

El FA solicita que se analice si corresponde aplicar alguna de las medidas que prevé el artículo 115 de la Constitución a la senadora. Dicho artículo determina que se podrá “corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes”. Asimismo, se determina que las cámaras podrán remover a legisladores “por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación”.

“La secuencia de desafortunadas opiniones y actitudes [de Bianchi] a lo largo de todo este período ya es muy grande. No es una senadora marginal, es un problema porque se trata de quien ocupa el primer lugar en la línea de sucesión, que emite opiniones día y noche que son insanas para la democracia”, concluyó Rubio.